15 і 12 років за ґратами: на Буковині засудили двох пенсіонерів за розбещення неповнолітніх

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 січня 2023

На Буковині засудили двох пенсіонерів до 15 та 12 років за ґратами. Обвинувачені ґвалтували неповнолітніх та фотографували їх оголеними.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. 

Слідчі встановили, що 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з неповнолітніми. Чоловік фотографував дітей оголеними, а також за грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи це на відео.

Під час обшуку правоохоронці виявили 54 Гб файлів із зображеннями та відео порнографічного змісту. 

Офіс Генерального прокурора / Telegram

Зазначається, що діти були добре знайомі з чоловіком, разом із матерями вони неодноразово бували в нього вдома. Серед потерпілих була його похресниця. Скориставшись довірою, обвинувачений залучав дітей до надання інтимних послуг іншим чоловікам за винагороду.

Клієнтів пенсіонер приймав у своєму помешканні, забезпечуючи їх постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції. 

Офіс Генерального прокурора / Telegram

Відомо, що чоловік платив дітям гроші за інтимні послуги. У суді довели, що такими послугами користувався 68-річний завідувач відділення коледжу. Його засудили до 12 років за ґратами. Організатора "бізнесу" посадили на 15 років. 

Офіс Генерального прокурора / Telegram

У суді обвинувачені вину визнали частково.

Раніше поліція викрила подружжя "педагогів", яке вчиняло сексуальне насильство над дошкільнятами.

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