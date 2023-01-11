У Чернігові знайшли мертвими 14 птахів: чи могло оп‘яніння бути причиною?

У Чернігові загинули 14 птахів омелюхів. Непритомні тварини лежали під горобиною, їх підібрали волонтери, однак відігріти їх не вдалося. Наразі існують різні версії загибелі пташок. За однією з них, птахи "сп'яніли", наївшися ягід горобини, тому впали на землю.

Утім, як розповіла "Українській правді" зооволонтерка Христина Литвиненко, причиною смерті омелюхів міг бути удар об скляну зупинку.

Христина зробила розтин і виявила, що найімовірніша причина смерті омелюхів – зіткнення на льоту зі скляною зупинкою.

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"Про це свідчать отримані птахами травми. Вони лежали на самій доріжці для пішоходів. Найімовірніше за все, люди випадково наступали у темну пору доби на птахів, хтозна, може, хтось ще і був живий, але ж. Просто так склалися обставини. Як ми вже знаємо, скляні перешкоди є чи не найголовнішою загрозою для птахів. І зіткнення з такими перепонами часто мають летальні наслідки", – каже Христина Литвиненко.

Пташки лежали не землі під горобиною

Загиблі пташки

Вижив лише один омелюх, у якого наразі ще є проблеми з диханням, він отримав забій грудної клітини, утім, стан його задовільний. Христина сподівається, що невдовзі його можна буде випустити на волю.

Омелюх, який вижив

Чи могли птахи "сп'яніти"?

Відразу після того, як у соціальних мережах опублікували фото лежачих на землі омелюхів під деревом горобини, з’явилася версія про те, що вони сп’яніли. Мовляв, птахи наїлися ягід, які забродили і впали через інтоксикацію.

На думку фахівців регіонального ландшафтного парку "Верхньодністровські Бескіди" причиною "сп’яніння" птахів стала зміна клімату

"Через теплу зиму ягоди на деревах не замерзають, а починають бродити. Птахи їх їдять, п'яніють, втрачають орієнтування в просторі і врізаються в усе, що трапляється на шляху. Або просто падають з гілок на землю. У найбільшому ризику омелюхи, адже улюблена їжа цих пернатих – ягоди калини, горобини, глоду", – говорять у ландшафтному парку.

У природозахисній організації Black Stork Tribe кажуть, що ягоди могли забродити вже після того, як пташки з’їли їх.

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Омелюхи живуть зграями

"За день омелюх може проковтнути кількість ягід, яка вдвічі перевищує його вагу. Іноді, внаслідок об'їдання ягодами після раптового спаду морозів, у шлунку птахів починаються процеси ферментації, після чого вони можуть стати дезорієнтованими, ніби "п'яними". Взимку охолодження змушує вуглеводи всередині ягід розпадатися на цукри, які починають бродити при різкому потеплінні", – говорять в організації.

Харчуються горобиною, диким виноградом та іншими ягодами

Вага дорослого омелюха не перевищує 70 грамів, тому навіть кількох забродивших ягід буде достатньо для сп'яніння.

Вага дорослого омелюха не перевищує 70 грамів

"На щастя, їхній організм має високу швидкість метаболізму, тому переробка спиртів відбувається досить інтенсивно, і птахи швидко "тверезіють" ,– кажуть у Black Stork Tribe.

Христина Литвиненко говорить, що окрім версії зі "сп’янінням", є ще версія про те, що птахи могли наїстися холодних ягід і отримати переохолодження.

Однак зооволонтерка сумнівається в обох варіантах.

"Щодо першої версії – у північних регіонах омелюхи, снігурі й інші птахи їдять ягоди при низьких температурах без шкоди для здоров’я, і це неодноразово спостерігали біологи. Щодо другої версії – для процесу бродіння потрібні доволі високі температури, вище +15 градусів, а це не притаманні нашій місцевості температури взимку.

До того після заморозки природні дріжджі не працюють, тож навіть потрапивши в організм птаха, вони не активні", – каже вона.

Орнітолог Олександр Федун розповів "Суспільному" ще одну версію подій: птахів, які живуть зграями і слідують за ватажком, хтось наполохав. Ймовірно, це був яструб. Пташки намагалася улетіти від хижака, однак вдарилися об скло, яке є для них непомітним.

Як допомогти пташкам, які лежать на землі

Якщо ви побачили омелюхів, які лежать на землі, слід їх забирати і дати відсидітись у тихому місці чи передати волонтерам, які цим займаються.

Пташок треба відігріти, зачекати, поки вони оговтаються, і випустити на волю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти пташкам пережити зиму.