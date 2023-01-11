У Чернігові знайшли мертвими 14 птахів: чи могло оп‘яніння бути причиною?

У Чернігові загинули 14 птахів омелюхів. Непритомні тварини лежали під горобиною, їх підібрали волонтери, однак відігріти їх не вдалося. Наразі існують різні версії загибелі пташок. За однією з них, птахи "сп'яніли", наївшися ягід горобини, тому впали на землю.
Утім, як розповіла "Українській правді" зооволонтерка Христина Литвиненко, причиною смерті омелюхів міг бути удар об скляну зупинку.
Христина зробила розтин і виявила, що найімовірніша причина смерті омелюхів – зіткнення на льоту зі скляною зупинкою.
"Про це свідчать отримані птахами травми. Вони лежали на самій доріжці для пішоходів. Найімовірніше за все, люди випадково наступали у темну пору доби на птахів, хтозна, може, хтось ще і був живий, але ж. Просто так склалися обставини. Як ми вже знаємо, скляні перешкоди є чи не найголовнішою загрозою для птахів. І зіткнення з такими перепонами часто мають летальні наслідки", – каже Христина Литвиненко.
|Пташки лежали не землі під горобиною
|Загиблі пташки
Вижив лише один омелюх, у якого наразі ще є проблеми з диханням, він отримав забій грудної клітини, утім, стан його задовільний. Христина сподівається, що невдовзі його можна буде випустити на волю.
|Омелюх, який вижив
Чи могли птахи "сп'яніти"?
Відразу після того, як у соціальних мережах опублікували фото лежачих на землі омелюхів під деревом горобини, з’явилася версія про те, що вони сп’яніли. Мовляв, птахи наїлися ягід, які забродили і впали через інтоксикацію.
На думку фахівців регіонального ландшафтного парку "Верхньодністровські Бескіди" причиною "сп’яніння" птахів стала зміна клімату
"Через теплу зиму ягоди на деревах не замерзають, а починають бродити. Птахи їх їдять, п'яніють, втрачають орієнтування в просторі і врізаються в усе, що трапляється на шляху. Або просто падають з гілок на землю. У найбільшому ризику омелюхи, адже улюблена їжа цих пернатих – ягоди калини, горобини, глоду", – говорять у ландшафтному парку.
У природозахисній організації Black Stork Tribe кажуть, що ягоди могли забродити вже після того, як пташки з’їли їх.
|Омелюхи живуть зграями
"За день омелюх може проковтнути кількість ягід, яка вдвічі перевищує його вагу. Іноді, внаслідок об'їдання ягодами після раптового спаду морозів, у шлунку птахів починаються процеси ферментації, після чого вони можуть стати дезорієнтованими, ніби "п'яними". Взимку охолодження змушує вуглеводи всередині ягід розпадатися на цукри, які починають бродити при різкому потеплінні", – говорять в організації.
|Харчуються горобиною, диким виноградом та іншими ягодами
Вага дорослого омелюха не перевищує 70 грамів, тому навіть кількох забродивших ягід буде достатньо для сп'яніння.
|Вага дорослого омелюха не перевищує 70 грамів
"На щастя, їхній організм має високу швидкість метаболізму, тому переробка спиртів відбувається досить інтенсивно, і птахи швидко "тверезіють" ,– кажуть у Black Stork Tribe.
Христина Литвиненко говорить, що окрім версії зі "сп’янінням", є ще версія про те, що птахи могли наїстися холодних ягід і отримати переохолодження.
Однак зооволонтерка сумнівається в обох варіантах.
"Щодо першої версії – у північних регіонах омелюхи, снігурі й інші птахи їдять ягоди при низьких температурах без шкоди для здоров’я, і це неодноразово спостерігали біологи. Щодо другої версії – для процесу бродіння потрібні доволі високі температури, вище +15 градусів, а це не притаманні нашій місцевості температури взимку.
До того після заморозки природні дріжджі не працюють, тож навіть потрапивши в організм птаха, вони не активні", – каже вона.
Орнітолог Олександр Федун розповів "Суспільному" ще одну версію подій: птахів, які живуть зграями і слідують за ватажком, хтось наполохав. Ймовірно, це був яструб. Пташки намагалася улетіти від хижака, однак вдарилися об скло, яке є для них непомітним.
Як допомогти пташкам, які лежать на землі
Якщо ви побачили омелюхів, які лежать на землі, слід їх забирати і дати відсидітись у тихому місці чи передати волонтерам, які цим займаються.
Пташок треба відігріти, зачекати, поки вони оговтаються, і випустити на волю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти пташкам пережити зиму.
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