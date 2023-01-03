На початку 2023-го над Землею пролетить комета, яку останній раз могли спостерігати неандертальці

На початку 2023 року над Землю пролетить нещодавно відкрита комета, яка може бути достатньо яскравою, щоб побачити неозброєним оком.

Про це повідомляє Space.

Комета під назвою C/2022 E3 (ZTF) наразі проходить через внутрішню частину Сонячної системи.

Вона максимально наблизиться до Сонця 12 січня 2023-го року, а потім між 1-2 лютого пролетить повз Землю.

C/2022 E3 (ZTF)

Якщо комета буде така яскрава, як зараз, її можна буде побачити на темному небі неозброєним оком.

Утім, це важко передбачити для комет, але навіть якщо C/2022 E3 (ZTF) згасне, її все одно можна буде побачити у бінокль або телескоп протягом кількох днів, поки вона буде наближатися.

За даними NASA, мешканці північної півкулі зможуть побачити комету в ранковому небі, коли вона рухатиметься у напрямку північного заходу протягом січня.

У південній півкулі комета стане видимою на початку лютого 2023 року. Спостерігачам слід шукати C/2022 E3 (ZTF), коли місяць на небі буде тьмяним.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), вік комети складає близько 50 тис. років.

Це означає, що останній раз вона наближалася до Землі у часи палеоліту, а останніми її бачили ранні Homo Sapiens, які жили під час льодовикового періоду, та неандертальці.

Звичайно, неандертальці та ранні люди не знали, що таке C/2022 E3 (ZTF), і комету ідентифікували набагато пізніше.

На початку березня 2022 року комета була помічена ширококутною оглядовою камерою. Вона спочатку виглядала як астероїд, який у той час перебував на орбіті Юпітера. Однак незабаром почала світлішати, як це роблять комети.

Нагадаємо, космічний телескоп Хаббла зробив фото галактики NGC 6956, яка розташована на відстані приблизно 214 мільйонів світлових років від Землі.