У вересні українська "Вікіпедія" відбила у російської 15 млн переглядів

Популярність російської онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" на території України рекордно впала.

Частка переглядів російської Вікіпедії в Україні знизилась до 47% (-9%) і на 15 млн – зі 113 млн переглядів до 98 млн.

Про це "MediaSapiens" повідомив співзасновник громадської організації "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич, повідомляє "Детектор медіа".

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Водночас українська "Вікіпедія" рекордно наздоганяє російську за кількістю переглядів.

Частка переглядів українського розділу зросла до 38% (+6%) – було 65 млн, стало 80 млн переглядів (+15 мільйонів).

Розрив між російською та українською онлайн-енциклопедіями скоротився з 48 млн переглядів у вересні 2021 року до 18 млн у вересні 2022 року.

Українська "Вікіпедія" максимально наблизилася до російської за час спостережень з грудня 2015 року.

За даними експерта, у вересні 2021 року російську Вікіпедію переглядали в 1,74 рази частіше від української, а у вересні 2022-го – в 1,23 рази частіше.

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"Загалом популярність української Вікіпедії зростає у всьому світі. Так, кількість переглядів статей в українській Вікіпедії відусюди за вересень склало 96,9 мільйона, що на 34% більше ніж у цей місяць рік тому", – йдеться у повідомленні.

Також в Україні зростає популярність "Вікіпедії" усіма мовами: з вересня 2021-го вона виросла з 203 до 209 мільйонів переглядів (+3%).

Частка перегляду англійської "Вікіпедії" в Україні виросла до 8,6% (+1,2%) – було 15 млн, стало 18 млн переглядів.

Частка всіх інших виросла до 6,2% (+1,3%) – було 10, стало 13 млн переглядів.

Нагадаємо, у липні український розділ "Вікіпедії" обігнав арабський та посів 16 місце за кількістю статей.