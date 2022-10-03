У вересні українська "Вікіпедія" відбила у російської 15 млн переглядів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 жовтня 2022

Популярність російської онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" на території України рекордно впала.

Частка переглядів російської Вікіпедії в Україні знизилась до 47% (-9%) і на 15 млн – зі 113 млн переглядів до 98 млн.

Про це "MediaSapiens" повідомив співзасновник громадської організації "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич, повідомляє "Детектор медіа". 

Водночас українська "Вікіпедія" рекордно наздоганяє російську за кількістю переглядів.

Частка переглядів українського розділу зросла до 38% (+6%) – було 65 млн, стало 80 млн переглядів (+15 мільйонів).

 Фото: mady70/Depositphotos

Розрив між російською та українською онлайн-енциклопедіями скоротився з 48 млн переглядів у вересні 2021 року до 18 млн у вересні 2022 року. 

Українська "Вікіпедія" максимально наблизилася до російської за час спостережень з грудня 2015 року.

За даними експерта, у вересні 2021 року російську Вікіпедію переглядали в 1,74 рази частіше від української, а у вересні 2022-го – в 1,23 рази частіше.

"Загалом популярність української Вікіпедії зростає у всьому світі. Так, кількість переглядів статей в українській Вікіпедії відусюди за вересень склало 96,9 мільйона, що на 34% більше ніж у цей місяць рік тому", – йдеться у повідомленні.

Також в Україні зростає популярність "Вікіпедії" усіма мовами: з вересня 2021-го вона виросла з 203 до 209 мільйонів переглядів (+3%). 

Частка перегляду англійської "Вікіпедії" в Україні виросла до 8,6% (+1,2%) – було 15 млн, стало 18 млн переглядів. 

Частка всіх інших виросла до 6,2% (+1,3%) – було 10, стало 13 млн переглядів.

Нагадаємо, у липні український розділ "Вікіпедії" обігнав арабський та посів 16 місце за кількістю статей.

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