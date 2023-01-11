"88 днів пекла": The Insider створив комікс про російські фільтраційні табори

Яна Осадча журналіст
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11 січня 2023

Видання The Insider створило комікс про російські фільтраційні табори, які загарбники створюють на окупованих територіях України.

Героєм коміксу "88 днів пекла" став українець Ігор Талалай, який розповів про свій досвід перебування у такому таборі. Зокрема, про жорстокі допити, жахливі умови і свавільне затримання російськими військовими.

Чоловік провів у фільтраційному таборі у Донецькій області три місяці. Видання адаптувало його історію в комікс.

Ігоря Талалая росіяни захопили у березні 2022-го, коли він допомагав евакуювати людей з Маріуполя.

 Ігор евакуював людей і зони бойових дій, коли його захопили росіяни

"Це було надзвичайно важко. Мене підтримувала думка про те, що я хочу побачити справедливість і перемогу над тими, хто робить зі мною ці жахливі речі", – казав Ігор.

 "Вони шукали татуювання і хотіли побачити, що я є українським військовим"

Талалая кілька разів переміщували у різні місця. Найгірше було, коли його тримали в камері розміром три на три метри разом із 30 іншими людьми. Сісти там було неможливо, тому всі стояли. Дехто повертався до камери зі слідами тортур від електрики.

 

Ми стояли близько до стіни і я думав:

"Чорт, вони збираються стріляти прямо тут, чи я помру від голоду?"

За словами Ігоря, окрім побоїв, він та інші в’язні страждали від постійного голоду, їм давали лише жменю каші двічі на день і водянистий суп.

 Шматок хліба для полонених

В літку 2022-го року Талалая відпустили без речей та грошей. Він повернувся у рідне місто Дніпро. 

За даними Державного департаменту США, станом на липень 2022-го року Росія допитала, затримала або депортувала від 900 тис. до 1,6 млн громадян України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило існування контрольно-пропускних пунктів і "свавільні затримання, тортури, жорстоке поводження та примусові зникнення" громадян, які мають проукраїнську позицію або підозрюються у зв'язку зі збройними силами.

Нагадаємо, раніше ми писали про перебування українців у фільтраційних таборах та умови, в яких там перебувають люди.

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