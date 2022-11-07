"Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен просить Труханова прибрати вивіски російською

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням демонтувати вивіски, таблички, зовнішню рекламу та інші носії інформації, розміщені лише недержавною мовою.

Інформація на вивісках, табличках та інших носіях інформації має подаватись державною мовою і за потреби дублюватися іншими мовами – тому мовний омбудсмен попросив Труханова внести цю норму до правил благоустрою Одеси та інших актів.

Кремінь звертається до Трухнова з таким проханням уже вдруге. Про це Уповноважений із захисту державної мови повідомив у Facebook.

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"Ще в лютому 2022 року був надісланий відповідний лист щодо необхідності вжиття заходів із недопущення порушення на території міста Одеси вимог Закону в частині розміщення інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами лише недержавною мовою.

Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає", – зазначив Тарас Кремінь у листі.

Фото ілюстративне/"Одеса онлайн"

З 16 січня 2020 року, відповідно до статті 32 Закону про державну мову, вся реклама має бути виконана українською мовою, нагадує мовний омбудсмен.

Однак на його адресу продовжують надходити скарги щодо російськомовних вивісок, табличок, реклами в Одесі.

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Ці дані підтверджує моніторинг, проведений одеськими активістами, який показав, що зі 150 перевірених ними магазинів, кожен другий порушує мовне законодавство.

"Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада РФ використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії. Мовне питання є одним із головних у веденні Російською Федерацією війни проти України.

Отже – розміщена з порушеннями зовнішня реклама на вулицях і проспектах наших міст повинна бути прибрана. Це – вимога Закону. Це – вимога часу. Це – одна із запорук перемоги України", – наголошує Тарас Кремінь.

Нагадаємо, українці добилися знесення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі.

Активісти проводили акції протесту проти імперської спадщини, обливали монумент червоною фарбою, надягали на "Катерину" ковпак ката тощо.

Також українці підтримали 2 петиції: в одній з них пропонувалося демонтувати "Катерину", а в іншій – замінити її пам'ятником актору гей-порно.

У серпні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника, але нещодавно він погодився перенести його у парк Імперського та Радянського минулого.