"password" та "12345": рейтинг найпопулярніших паролів у 2022 році

Найвживанішим у 30 країнах світу у 2022 році був пароль "password" із майже 5 мільйонами збігів.

Про це свідчить дослідження компанії NordPass, яка опублікувала TOP-200 найпопулярніших паролів за 2022 рік.

Компанія обробила базу даних розміром 3 терабайти.

На 2 місці була комбінація "123456", за нею трохи довший набір цифр "123456789". Фрази "guest" і "qwerty" також увійшли до першої п'ятірки в рейтингу. Спеціалісти з кібербезпеки стверджують, що кожен з них можна зламати менш ніж за секунду.

На 6 місці пароль – "12345678". 7-ю в рейтингу була комбінація цифр "111111". 8 місце зайняв "12345". Останніми в першому десятку є "col123456" та "123123".

За статистикою, 9 із 10 найпопулярніших паролів можна підібрати менш ніж за секунду. Лише на злам "col123456" знадобиться 11 секунд.

У США найчастіше використовують пароль "guest", у Німеччині та Франції – "123456". У Великій Британії на першому місці "password".

Паролі "password" і "123456" використовують однаково часто і чоловіки, і жінки.

"Ми дізналися, що, незважаючи на зростаючу обізнаність у сфері кібербезпеки, старі звички вмирають важко. Дослідження показує, що люди все ще використовують слабкі паролі для захисту своїх облікових записів", – пишуть розробники дослідження.

Нагадуємо, минулого року найпопулярнішими були паролі "Qwerty" та "123456".





