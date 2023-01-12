У NASA показали, як змінюється поверхня Сонця протягом 133 днів. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
8306
12 січня 2023

У 2-хвилинному відео NASA показали, що відбувається на поверхні Сонця протягом 133 днів, повідомляє Space.com. 

На відео можна побачити верхній шар атмосфери Сонця, зображеної у граничному ультрафіолетовому спектрі.

"Петлі, які простягаються над яскравими областями – це магнітні поля, які захопили гарячу плазму, що світиться", – пояснили в NASA.

Реклама:

Двохвилинне відео можна переглянути тут

Поверхню Сонця апарат NASA Solar Dynamics Orbiter фільмував протягом чотирьох місяців – з 12 серпня по 22 грудня 2022 року.

Раніше на Сонці за один день сталося вісім потужних спалахів, які  "відчули" на Землі.

Читайте також: Нова ера астрономії: телескоп Джеймса Вебба надіслав надчіткий науковий знімок

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7002
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3956
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3420
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат