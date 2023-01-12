У NASA показали, як змінюється поверхня Сонця протягом 133 днів. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

У 2-хвилинному відео NASA показали, що відбувається на поверхні Сонця протягом 133 днів, повідомляє Space.com. 

На відео можна побачити верхній шар атмосфери Сонця, зображеної у граничному ультрафіолетовому спектрі.

"Петлі, які простягаються над яскравими областями – це магнітні поля, які захопили гарячу плазму, що світиться", – пояснили в NASA.

Двохвилинне відео можна переглянути тут

Поверхню Сонця апарат NASA Solar Dynamics Orbiter фільмував протягом чотирьох місяців – з 12 серпня по 22 грудня 2022 року.

Раніше на Сонці за один день сталося вісім потужних спалахів, які  "відчули" на Землі.

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