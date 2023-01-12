Телескоп Вебба зробив знімок, який допоможе зрозуміти процес формування перших зірок

Тетяна Денисенко
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12 січня 2023

Світлина, яку отримали завдяки космічному телескопу імені Джеймса Вебба, дала можливість зрозуміти, як формувалися перші зірки у Всесвіті понад 10 мільярдів років тому.

Про це повідомляє Sky News.

На світлині зображене скупчення зірок, відоме як NGC 346, яке розташоване на відстані понад 200 тисяч світлових років від Землі. Воно зацікавило астрономів, оскільки нагадує умови раннього Всесвіту.

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Вивчаючи це скупчення, вони сподіваються дізнатися більше про те, як формувалися перші зірки через 2 або 3 мільярди років після Великого вибуху.

 Фото: Science and Technology Facilities Council

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Цей період, відомий як "космічний полудень", був часом піку утворення зірок.

Існує припущення, що зірки могли сформуватися у Всесвіті раніше, ніж вважали вчені.

Науковці зазначили, що це перша можливість виявити повну послідовність утворення різноманітних зірок.

Нагадуємо, у NASA показали, як змінюється поверхня Сонця протягом 133 днів.

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