Співавтора мультсеріалу "Рік та Морті" звинуватили в домашньому насильстві

Джастіна Ройланда, співавтора мультсеріалу "Рік та Морті" та творця відеогри High on Life, звинуватили в домашньому насильстві. Відповідний позов подала його колишня дівчина.
Про це пише The Guardian.
Генеральна прокуратура округу Оріндж, штату Каліфорнія в США, звинуватила 42-річного Ройланда в нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі шляхом погрози, шахрайства, насильства чи обману проти жінки, з якою він жив на той час.
Кримінальну справу відкрили у 2020 році, однак відомості про неї зʼявилися лише зараз, після останнього досудового засідання.
|Джастін Ройланд / Depositphotos
Ім’я колишньої дівчини актора, яка подала позов, нині не розголошують.
Сам Джастін всі обвинувачення відкидає.
Коментувати справу адвокати Ройланда відмовляються. Відомо, що наступне засідання по справі відбудеться у квітні.
Нагадаємо, в Києві жінку з двома дітьми захистили від домашнього насильства з боку 41-річного співмешканця.
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