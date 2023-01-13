Співавтора мультсеріалу "Рік та Морті" звинуватили в домашньому насильстві

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 січня 2023

Джастіна Ройланда, співавтора мультсеріалу "Рік та Морті" та творця відеогри High on Life, звинуватили в домашньому насильстві. Відповідний позов подала його колишня дівчина.  

Про це пише The Guardian.

Генеральна прокуратура округу Оріндж, штату Каліфорнія в США, звинуватила 42-річного Ройланда в нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі шляхом погрози, шахрайства, насильства чи обману проти жінки, з якою він жив на той час.

Кримінальну справу відкрили у 2020 році, однак відомості про неї зʼявилися лише зараз, після останнього досудового засідання.

Джастін Ройланд / Depositphotos

Ім’я колишньої дівчини актора, яка подала позов, нині не розголошують. 

Сам Джастін всі обвинувачення відкидає.

Коментувати справу адвокати Ройланда відмовляються. Відомо, що наступне засідання по справі відбудеться у квітні. 

Нагадаємо, в Києві жінку з двома дітьми захистили від домашнього насильства з боку 41-річного співмешканця.

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