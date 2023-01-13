За 10 років кількість гнізд пінгвінів біля "Вернадського" зросла у 6 разів

Біля антарктичної наукової станції "Академік Вернадський" за останні роки зросла кількість пінгвінів.

Полярники жартома називають це експансією та пояснюють причину.

До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися біля української наукової станції.

"Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція.

Нагадуємо, що в ті часи морози, зареєстровані в цій місцевості, доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де крига не застоювалася", – пояснюють науковці Національного антарктичного наукового центру.

Станція без пінгвінів. Фото: Богдан Гаврилюк

Проте потепління прийшло і на антарктичний материк. Тому у 2007 році на мисі Марина-Пойнт поблизу станції з’явились перші гнізда пінгвінів.

За 10 років спостережень – з 2011 по 2022 роки – кількість гнізд зросла більше, ніж у 6 разів.

Для порівняння, у 2011 році було 220 гнізд, а у 2022 – 1434 гнізда.

2020 рік став рекордним – біля станції "Академік Вернадський" полярники нарахували 1800 гнізд пінгвінів!

Через велику кількість снігу у 2022-му деякі локації для гніздування стали недосяжними, тому пінгвіни розширили ареал свого проживання. Так само - і цього року.

Пінгвіни стають "скелелазами". Фото: Сергій Глотов

"Вони оселилися на колись недосяжних для них скелях в районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи – домінівній височині острова", – розповідають біологи з "Академіка Вернадського".

Полярники уточнюють, що велика кількість пінгвінів також впливає на флору і фауну острова. Зокрема, збільшується кількість посліду, який виживає рослинність. Проте якщо температура буде падати, органічні сліди пінгвінів розкладуться та стануть добривом для рослин.

Крім того, працівники станції зазначають, що великі колонії чорно-білих птахів формують відчуття, наче живеш на птахофабриці – і за запахами, і за звуками.

Пінгвіняча експансія острову

Нагадаємо, полярники нещодавно показували підростаючих пташенят. У них вже змінився колір пуху - незабаром пінгвінята матимуть чорно-біле пір'я, як їхні батьки.