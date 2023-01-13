В Італії випустили "червону книгу" харчових продуктів України

Італійський університет гастрономічних наук випустив атлас "Ковчег смаку в Україні", в якому зібрали харчові продукти, які можуть зникнути.

Другу передмову до каталогу харчів написав український шеф-кухар Євген Клопотенко. Посиланням на атлас він поділився у своєму дописі на Facebook.

Дослідники зібрали понад 80 прикладів рослин, тварин, які ними харчуються, готових продуктів та страв, яким нині загрожує зникнення. В майбутньому планується видання другого тому книги.

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Серед іншого, до атласу потрапили: ніжинський місцевий огірок, сушена бринза, поліський мацик, вурда та груша лимонка.

У своїй передмові Євген Клопотенко зізнався, що близько 20% продуктів, описаних в атласі, стали для нього відкриттям. А також додав, що "ми маємо припинити бачити привабливе лише за кордоном".

"Приміром, італійці виготовляють елітні сири з молока корів породи "Подоліка". Цікаво, що цей різновид домашньої худоби в Італію завезли з українського Поділля багато років тому (на жаль, в Україні корів цієї породи вже немає). В мене мурахи від цього знання. Бо скільки всього ще було в Україні, чого ми не знаємо", – зазначив Євген Клопотенко.

Раніше "Українська правда. Життя" підготувала перелік страв для святкового столу, які готуються швидко й майже без світла.

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