У Києві відкрили безоплатний коворкінг для школярів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 січня 2023

Навчальний простір облаштований генератором та інтернетом для дистанційного навчання дітей. Також, в ньому є укриття. 

Про це пише Освіторія.

На лівому березі Києва запрацював безплатний Co-Learning "Енергія освіти", де діти та молодь можуть приєднуватися до онлайн-занять чи виконувати домашні завдання. 

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У просторі є генератор та інтернет.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Перебування в закладі безоплатне. Коворкінг працює у дві зміни, для запису потрібно попередньо заповнити гугл-форму.

В просторі також працює тьютор (навчальний наставник) та на випадок повітряних тривог є укриття.

У вихідні дні в коворкінгу проводять безплатні заняття для дітей та молоді. 

Нагадаємо, в Україні з’явилася спеціальна COVID-вакцина для дітей 5-11 років.

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