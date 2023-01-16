У Києві відкрили безоплатний коворкінг для школярів

Навчальний простір облаштований генератором та інтернетом для дистанційного навчання дітей. Також, в ньому є укриття.
Про це пише Освіторія.
На лівому березі Києва запрацював безплатний Co-Learning "Енергія освіти", де діти та молодь можуть приєднуватися до онлайн-занять чи виконувати домашні завдання.
У просторі є генератор та інтернет.
|Ілюстративне фото / Depositphotos
Перебування в закладі безоплатне. Коворкінг працює у дві зміни, для запису потрібно попередньо заповнити гугл-форму.
В просторі також працює тьютор (навчальний наставник) та на випадок повітряних тривог є укриття.
У вихідні дні в коворкінгу проводять безплатні заняття для дітей та молоді.
Нагадаємо, в Україні з’явилася спеціальна COVID-вакцина для дітей 5-11 років.
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