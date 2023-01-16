У Києві відкрили безоплатний коворкінг для школярів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
3121
16 січня 2023

Навчальний простір облаштований генератором та інтернетом для дистанційного навчання дітей. Також, в ньому є укриття. 

Про це пише Освіторія.

На лівому березі Києва запрацював безплатний Co-Learning "Енергія освіти", де діти та молодь можуть приєднуватися до онлайн-занять чи виконувати домашні завдання. 

У просторі є генератор та інтернет.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Перебування в закладі безоплатне. Коворкінг працює у дві зміни, для запису потрібно попередньо заповнити гугл-форму.

В просторі також працює тьютор (навчальний наставник) та на випадок повітряних тривог є укриття.

У вихідні дні в коворкінгу проводять безплатні заняття для дітей та молоді. 

Нагадаємо, в Україні з’явилася спеціальна COVID-вакцина для дітей 5-11 років.

Читайте також: Готові поділитися теплом та світлом: як українці влаштовують пункти незламності вдома


Реклама:


 2923
Суспільство

"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя

Олена Чередниченко
 2129
КУЛЬТУРА

"У книгах військових нема ура-патріотизму й пафосу", – дослідниця воєнліту Марина Рябченко

Ганна Щокань
 24824
Прихисти своїх

"Я молився всі ці дні і чекав". Історія порятунку 7-річного Стаса з Бахмута

Вікторія Ярижко

Головне на сайті


Суспільство

"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя

Олена Чередниченко
Як оформити виплату за тимчасову непрацездатність, якщо лікувалися чи хворіли за кордоном
Розграбований росіянами Херсонський музей запропонував підтримуючий флешмоб до Дня музейного селфі
У МОЗ розповіли, чи вистачає крові в Дніпрі
Жила з чоловіком та 1-річним сином: що відомо про жінку, яка провела 20 годин під завалами у Дніпрі
"Найкрасивіша жінка світу". Померла легенда італійського кіно Джина Лоллобриджида
КУЛЬТУРА

"У книгах військових нема ура-патріотизму й пафосу", – дослідниця воєнліту Марина Рябченко

Ганна Щокань
Прихисти своїх

"Я молився всі ці дні і чекав". Історія порятунку 7-річного Стаса з Бахмута

Вікторія Ярижко