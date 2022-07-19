РФ "передала" 108 українських дітей-сиріт з Донбасу російським сім'ям

Росіяни вивезли 108 українських дітей, які позбавлені батьківського піклування, з Донецької області на територію країни-агресора.

Дітей віком від 5 до 16 років, які до цього набули громадянства РФ, "влаштували" у прийомні сім’ї.

Зокрема, 14 липня 32 дітей передали у сім’ї в Москві, Московській, Воронезькій, Калузькій та Тульській областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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Про це повідомила дитячий омбудсмен РФ при адміністрації Путіна Марія Львова-Бєлова.

Фото: Марія Львова-Бєлова/"ВКонтакте"

13 дітей за участі Львової-Бєлової вивезли в Росію з Донецька, Шахтарська і Макіївки. Ще 19 дітей раніше депортували в РФ – росіяни називають це евакуацією.

Дітей спочатку привезли в Москву для зустрічі з "прийомними батьками", перш ніж розвезти їх по 6 областях.

"Усього до кінця тижня батьки з'являться у 108 дітей-сиріт Донбасу, які набули російського громадянства", – написала Львова-Бєлова у російській соцмережі "ВКонтакті".

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На це відповіла Єлєна Зайцева – начальниця Управління опіки щодо неповнолітніх Департаменту праці та соціального захисту населення Москви.

"Тепер вони наші", – написала Зайцева.

Раніше українським дітям-сиротам почали давати російське громадянство за "спрощеною процедурою" після указу президента країни-агресора.

Документ, що підписав Путін, дає низці людей можливість просити російського громадянства для українських дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Ірина Верещук пояснювала, як депортовані Росією українці можуть повернутися додому.