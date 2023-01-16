У Дніпрі відкрили штаб допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 січня 2023

Люди, які постраждали внаслідок ракетного удару Росії 14 січня можуть відновити документи, оформити свідоцтво про смерть та подати документи на отримання грошової допомоги. 

Зробити це можна у центрі допомоги, який запрацював у Соборній районній адміністрації міста Дніпро, повідомляє голова Штабу оборони міста Геннадій Корбан.

В штабі постраждалі можуть відновити втрачений або пошкоджений паспорт громадянина України, отримати свідоцтво про смерть загиблого, а також подати документи на отримання: 

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  • матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну;
  • матеріальної допомоги на лікування постраждалим особам; 
  • грошової допомоги сім'ям загиблих. 

Штаб працює щодня з 8.00 до 20.00.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС дістали жінку з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку у Дніпрі.

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