У Дніпрі відкрили штаб допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
2086
16 січня 2023

Люди, які постраждали внаслідок ракетного удару Росії 14 січня можуть відновити документи, оформити свідоцтво про смерть та подати документи на отримання грошової допомоги. 

Зробити це можна у центрі допомоги, який запрацював у Соборній районній адміністрації міста Дніпро, повідомляє голова Штабу оборони міста Геннадій Корбан.

В штабі постраждалі можуть відновити втрачений або пошкоджений паспорт громадянина України, отримати свідоцтво про смерть загиблого, а також подати документи на отримання: 

  • матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну;
  • матеріальної допомоги на лікування постраждалим особам; 
  • грошової допомоги сім'ям загиблих. 

Штаб працює щодня з 8.00 до 20.00.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС дістали жінку з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку у Дніпрі.

Читайте також: У МВС нагадали, як діяти у разі обвалу будівлі під час вибухів


Реклама:


 13489
Суспільство

"Мама вижила на шматочку кухні". Історії зі зруйнованого будинку у Дніпрі

Діана Кречетова
 5222
Суспільство

"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя

Олена Чередниченко
 2360
КУЛЬТУРА

"У книгах військових нема ура-патріотизму й пафосу", – дослідниця воєнліту Марина Рябченко

Ганна Щокань

Головне на сайті


Суспільство

"Мама вижила на шматочку кухні". Історії зі зруйнованого будинку у Дніпрі

Діана Кречетова
Вчені зробили детальне фото фрагменту Чумацького Шляху, де можна побачити залишки зірок
Ухилянт впав у триметровий рів біля кордону з Молдовою: його врятували прикордонники
"Все стає очевидним, коли бачиш друзів у бліндажах". Британський актор згадав про українських колег, які захищають країну
"Живих не знаходили": людей під завалами будинку у Дніпрі розшукували собаки-"універсали"
НСЗУ стверджує, що в Україні побільшало лікарів і медперсоналу під час війни
Суспільство

"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя

Олена Чередниченко
КУЛЬТУРА

"У книгах військових нема ура-патріотизму й пафосу", – дослідниця воєнліту Марина Рябченко

Ганна Щокань