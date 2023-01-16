У Дніпрі відкрили штаб допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару РФ

Люди, які постраждали внаслідок ракетного удару Росії 14 січня можуть відновити документи, оформити свідоцтво про смерть та подати документи на отримання грошової допомоги.

Зробити це можна у центрі допомоги, який запрацював у Соборній районній адміністрації міста Дніпро, повідомляє голова Штабу оборони міста Геннадій Корбан.

В штабі постраждалі можуть відновити втрачений або пошкоджений паспорт громадянина України, отримати свідоцтво про смерть загиблого, а також подати документи на отримання:

матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну;

матеріальної допомоги на лікування постраждалим особам;

грошової допомоги сім'ям загиблих.

Штаб працює щодня з 8.00 до 20.00.

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