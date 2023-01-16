Жила з чоловіком та 1-річним сином: що відомо про жінку, яка провела 20 годин під завалами у Дніпрі

14 січня окупанти вдарили ракетою по будинку в Дніпрі, а 15 січня ДСНС врятували жінку, яка провела під завалами 20 годин.
Виявилося, що ця дівчина на фото – 27-річна Катерина Зеленська, повідомила її сестра Аліна в Instagram.
Вона жила у Дніпрі разом з чоловіком і сином Микитою, якому нещодавно виповнився рік.
"Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі!
Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха!", – написала її сестра.
|Фото з Instagram Катерини
Через ваду слуху Катерина не могла почути, коли наставала "хвилина тиші" і саме в цей час покликати про допомогу, написала медійниця Лариса Якубенко.
Однак вночі, в одну з таких хвилин, рятувальники почули голос жінки і за 10 годин витягли її.
|Фото: Денис Монастирський/Facebook
Чоловік та син Катерини більше доби перебувають під завалами.
|27-річна Катерина Зеленська жила у Дніпрі з чоловіком та 1-річним сином
Катерина провела під завалами 20 годин і отримала переохолодження. Температура її тіла при госпіталізації становила 31 градус.
Нині жінка перебуває у лікарні.
Сестра Катерини просить пожертвувати кошти на допомогу вцілілій дівчині.
Реквізити:
- 4149 4991 4779 1758 (Кулак Оксана Іванівна, мама Катерини)
- Збір на Монобанку.
Раніше кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40, серед яких троє дітей.
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