Жила з чоловіком та 1-річним сином: що відомо про жінку, яка провела 20 годин під завалами у Дніпрі

14 січня окупанти вдарили ракетою по будинку в Дніпрі, а 15 січня ДСНС врятували жінку, яка провела під завалами 20 годин.

Виявилося, що ця дівчина на фото – 27-річна Катерина Зеленська, повідомила її сестра Аліна в Instagram.

Вона жила у Дніпрі разом з чоловіком і сином Микитою, якому нещодавно виповнився рік.

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"Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі!

Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха!", – написала її сестра.

Фото з Instagram Катерини

Через ваду слуху Катерина не могла почути, коли наставала "хвилина тиші" і саме в цей час покликати про допомогу, написала медійниця Лариса Якубенко.

Однак вночі, в одну з таких хвилин, рятувальники почули голос жінки і за 10 годин витягли її.

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Фото: Денис Монастирський/Facebook

Чоловік та син Катерини більше доби перебувають під завалами.

27-річна Катерина Зеленська жила у Дніпрі з чоловіком та 1-річним сином

Катерина провела під завалами 20 годин і отримала переохолодження. Температура її тіла при госпіталізації становила 31 градус.

Нині жінка перебуває у лікарні.

Сестра Катерини просить пожертвувати кошти на допомогу вцілілій дівчині.

Реквізити:

4149 4991 4779 1758 (Кулак Оксана Іванівна, мама Катерини)

Збір на Монобанку.

Раніше кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40, серед яких троє дітей.