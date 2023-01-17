У Карпатах погіршилися погодні умови – ДСНС

Рятувальники закликають утриматися від походів у Карпати через погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Станом на 17 січня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря cтановить -7°С.
Там хмарно та на 30 м обмежена видимість. Вітер – південно-західній 12-14 м/с., пориви – до 18 м/с.
|Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Рятувальники попереджають про хуртовину.
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"Закликаємо мешканців та гостей Закарпаття утриматися від виходу в гори та дотримуватись заходів безпеки!", – наголошують рятувальники.
Для порівняння, станом на 14 січня температура повітря становила -5°С. Хуртовини і поривистого вітру не спостерігали.
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|Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост