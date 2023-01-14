Як виглядає засніжений Піп Іван у січні. ФОТО

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост поділився фото засніженої вершини гори Піп Іван.
13-го січня на горі було 7°С морозу, 14-го – потеплішало до -5°С.
Зменшилася і сила вітру. 13-го вона становила 4-5 м/с, а 14-го –1 м/с.
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Нагадаємо, перший сніг на горі випав у вересні 2022-го року. У грудні 2022-го температура у Карпатах була – 15°C.
|13-го січня на горі було 7°С морозу
|"Небесний" замок
|Сніг на горі і хмари нагадують море і пісок
|14-го тут потеплішало до -5°С.
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