Як виглядає засніжений Піп Іван у січні. ФОТО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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14 січня 2023

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост поділився фото засніженої вершини гори Піп Іван.

13-го січня на горі було 7°С морозу, 14-го – потеплішало до -5°С.

Зменшилася і сила вітру. 13-го вона становила 4-5 м/с, а 14-го –1 м/с.

Нагадаємо, перший сніг на горі випав у вересні 2022-го року. У грудні 2022-го температура у Карпатах була – 15°C.

 13-го січня на горі було 7°С морозу
 "Небесний" замок
 Сніг на горі і хмари нагадують море і пісок
 14-го тут потеплішало до -5°С.

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