"На холодильнику залишився фартушок, який він подарував": мати втратила єдиного сина після обстрілу у Дніпрі

17-річний Максим Богуцький перебував вдома сам, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі.
У Twitter історію про втрату єдиної дитини Тетяни Богуцької записала колега.
Жінка зазначає, що згорьована мати годинами стояла і дивилась на вцілілу кухню на 7 поверсі.
"Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік.
Благаю, дістаньте мені той зелений фартушок!", – просить Тетяна Богуцька.
|Фото загиблого Максима з соцмереж
Співчуття втраті також висловили на сторінці Дніпровської політехніки, де Максим навчався на 1 курсі.
"Сьогодні надія знайти його живим згасла.
Максима, навіки студента, будемо пам'ятати як світлу, активну і розумну людину, нашого відмінника", – співчувають у виші.
Нагадаємо, що російська ракета у Дніпрі знищила 72 квартири та вбила 44 українців. Рятувальна операція про розбору завалів тривала 69 годин.
Проте, є й історії людей, які дивом вижили. Наприклад, 23-річна Анастасія Швець та батьки Сабіни Дорош.
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