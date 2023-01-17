Вчені зробили детальне фото фрагменту Чумацького Шляху, де можна побачити залишки зірок

Дві великі астрономічні дослідницькі програми об’єднали зусилля і зробили детальні фото Чумацького Шляху, на якій можна помітити залишки зірок, що вибухнули.

Про це повідомляє Science Alert.

Раніше вчені за допомогою радіотелескопів могли побачити залишки зірок, які вибухнули, однак їх було мало у порівнянні з кількістю, яку містять моделі Чумацького Шляху.

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На новому зображенні видно тонкі вусики та хмари, пов’язані з воднем, що заповнює простір між зірками. Також можна побачити місця, де утворюються нові зірки і залишки тих, що вибухнули.

Комбіноване зображення Чумацького Шляху

Фото одно з радіотелескопів

Лише на невеликій ділянці, яку вдалося сфотографувати і яка становить лише 1% усього Чумацького Шляху, вчені виявили понад 20 нових можливих залишків зірок, тоді як раніше було відомо лише про 7.

У найближчі кілька років вчені планують отримати безпрецедентне зображення майже всього Чумацького Шляху, приблизно в 100 разів більше, ніж це початкове зображення, але з таким самим рівнем деталізації та чутливості.

"За нашими оцінками, може бути до 1,5 тис. або більше нових залишків зірок, які ще належить виявити.Вирішення головоломки цих зниклих залишків відкриє нові вікна в історію нашого Чумацького Шляху", – говорить Ендрю Хопкінс, професор астрономії, Університет Маккуорі.

Нагнадаємо, раніше ми публікували 10 неймовірних світлин з космосу, які були зроблені у 2022-му році.