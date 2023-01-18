У Луцьку суд оштрафував психіатра, який ошукав ухилянта

На Волині суд оштрафував психіатра Маневицької лікарні за виманювання 1,7 тисяч доларів у чоловіка, який намагався "відкосити" від армії і виїхати за кордон.

Відповідне рішення ухвалив Луцький суд.

За матеріалами справи, ухилянт домовився з лікарем, аби той посприяв з виготовленням довідки про непридатність до військової служби.

Спочатку чоловіка віддав психіатру частину суми – 1,2 тисячі доларів, які той нібито мав передати двом лікарям обласної психіатричної лікарні.

Того ж дня чоловік віддав психіатру решту – 500 доларів, однак після цього його затримали поліцейські. При цьому ухилянт сам завчасно звернувся до правоохоронців, бо запідозрив лікаря у шахрайстві. Так і сталося – чоловік не отримав жодної довідки і залишився "придатним".

Правоохоронці відкрили кримінальні справи через порушення трьох статей Кримінального Кодексу. При цьому суд визнав психіатра невинним за двома. Йдеться про переправлення осіб через кордон та підбурювання до давання хабара. У підсумку суд визнав лікаря винним за статтею про шахрайство і обрав мінімальне покарання, присудивши 34 тисячі гривень штрафу.

Сам ухилянт під час судового засідання зізнався, що на Волинь він приїхав із Полтавщини у травні 2022 року. Він тимчасово проживав у Маневичах і шукав можливість виїхати за України, хоча в умовах воєнного стану не має на це права. Однак, це не зупинило чоловіка – за порадою знайомого він звернувся до психіатра Маневицької лікарні, який виявився шахраєм.

Водночас обвинувачений лікар у суді лише частково визнав свою провину, зізнавшись, що виманював гроші для власного збагачення, а виконувати обіцянки не збирався.

"Про визнання (переселенця) непридатним до військової служби ні з ким не домовлявся, просто консультував потерпілого як себе поводити, що розповідати лікарям, коштів жодному з них не передавав та не мав такого наміру, так як хотів їх всі привласнити.

Повноважень вплинути на рішення комісії він не мав. Своїми словами та поведінкою він намагався переконати потерпілого, що може вирішити ці питання, робив це, щоб надати більше пафосу та щоб потерпілий не сумнівався у тому, що він розповідав", – заявив у суді обвинувачений.

Зізнавшись виключно у шахрайстві, психіатр звинуватив ухилянта у "провокаціях", які й "змусили піти на злочин".

У підсумку суддя виправдала психіатра за статтями про переправлення осіб через кордон та про отримання хабара.

"Обвинувачений не мав реального наміру сприяти у наданні ухилянту відповідного документу, який би усував законні перешкоди для виїзду за кордон. Він не міг самостійно поставити такий діагноз та видати відповідний документ; він ні з ким, хто був уповноважений на прийняття такого рішення, про це не домовлявся, тому кваліфікація його дій за вказаною статтею також виключається", – наголошується у вироку Луцького міського районного суду.

Водночас потерпілому ухилянту суд постановив повернути 1,7 тисяч доларів.

Станом на 18 січня вирок не набрав законної сили, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді впродовж 30 днів.