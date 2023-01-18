Світ заграє з кліматичною катастрофою – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ наблизився до зростання глобальної температури на рівні 2,8°C, однак продовжує "загравати з кліматичною катастрофою"

Про це Гутерреш сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише The Guardian.

У програмній промові генсек ООН зауважив, що зобов’язання утримати глобальне потепління на рівні до 1,5°C "розвіялися, як дим".

"Ми наблизилися до зростання на рівні 2.8°C. Наслідки будуть руйнівними. Деякі регіони нашої планети стануть непридатними для життя і для багатьох це стане смертельним вироком", – наголосив Гутерреш.

При цьому генсек ООН зауважив, що це не дивно. Гутерреш наголосив, що наука попереджала про такі наслідки десятки років і тут же нагадав нове дослідження Science, оприлюднене минулого тижня. У ньому йдеться про те, що нафтова корпорація США Exxon, яка десятиліття публічно заперечувала вплив на глобальне потепління, щоб захистити бізнес, ще у 1970-х і 80-х роках у "приватному порядку" з вражаючою точністю його передбачила.

"Минулого тижня ми дізналися, що певні виробники викопного палива у 70-х роках повністю усвідомлювали, що їхній основний продукт випікає нашу планету. Так само, як і тютюнова промисловість, вони грубо поводилися з власною наукою", – наголосив Гутерреш.

Він додав, що "дехто з "великої нафти" продав Велику Брехню". Генсек ООН вважає, що подібні компанії мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у 2022 році океани були "найгарячішими" за всю історію спостережень.