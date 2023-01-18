Опіки, струси і травми: у якому стані постраждалі внаслідок авіакатастрофи у Броварах

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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18 січня 2023

Постраждалим внаслідок авіакатастрофи у Броварах надають допомогу у районній лікарні, а також в опіковому центрі Києва.

Про це повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк в ефірі національного телемарафону 18 січня. 

Спочатку до приймального відділення Броварської районної лікарні доставили 24 пацієнти, серед яких було 10 дітей.

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Наразі восьмеро постраждалих уже перевели до опікового центру Києва. Зокрема, четверо дорослих і стільки ж дітей. За словами Багнюка, вони отримали від 30 до 45% опіків тіла внаслідок пожежі, що виникла після падіння гвинтокрила ДСНС біля дитячого садка.

 Фото: Нацполіція

Нині у Броварській райлікарні залишається 16 пацієнтів – 10 дорослих і 6 дітей.

Як розповів головлікар, їм надають допомогу у хірургічному відділенні, а також у травматології та гінекологічному відділенні. Нині госпіталізовані у стабільному стані, отримують медичну і психологічну допомогу.

Він також перелічив травми, які постраждалі отримали внаслідок авіакатастрофи. Це, зокрема, опіки, садна, струси та забої.

Також він підтвердив, що серед постраждалих є також вагітна жінка.

"Вона перебуває під наглядом медперсоналу в гінекологічному відділенні", – повідомив Валентин Багнюк.

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Крім того, як повідомила  "УП. Життя" прессекретарка медичної мережі "Добробут" Ірина Навольнєва, до медзакладу у Броварах станом на 16:00 звернулися ще 9 постраждалих.

"Двоє дітей та один дорослий звернулися із незначними травмами – з пораненнями уламками скла та легкими опіками. Шестеро звернулися по допомогу психолога, з них 4 –  діти, які перебували в садочку в момент авіакатастрофи. Усі отримали необхідну допомогу", – повідомила прессекретарка. 

За останніми уточненнями ДСНС, станом на 16:00 кількість постраждалих – 25 осіб, серед яких 11 дітей. 

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині сталася трагічна авіакатастрофа, у якій загинуло 14 людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке знаходилося у гвинтокрилі.

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