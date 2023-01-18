Опіки, струси і травми: у якому стані постраждалі внаслідок авіакатастрофи у Броварах

Постраждалим внаслідок авіакатастрофи у Броварах надають допомогу у районній лікарні, а також в опіковому центрі Києва.

Про це повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк в ефірі національного телемарафону 18 січня.

Спочатку до приймального відділення Броварської районної лікарні доставили 24 пацієнти, серед яких було 10 дітей.

Наразі восьмеро постраждалих уже перевели до опікового центру Києва. Зокрема, четверо дорослих і стільки ж дітей. За словами Багнюка, вони отримали від 30 до 45% опіків тіла внаслідок пожежі, що виникла після падіння гвинтокрила ДСНС біля дитячого садка.

Фото: Нацполіція

Нині у Броварській райлікарні залишається 16 пацієнтів – 10 дорослих і 6 дітей.

Як розповів головлікар, їм надають допомогу у хірургічному відділенні, а також у травматології та гінекологічному відділенні. Нині госпіталізовані у стабільному стані, отримують медичну і психологічну допомогу.

Він також перелічив травми, які постраждалі отримали внаслідок авіакатастрофи. Це, зокрема, опіки, садна, струси та забої.

Також він підтвердив, що серед постраждалих є також вагітна жінка.

"Вона перебуває під наглядом медперсоналу в гінекологічному відділенні", – повідомив Валентин Багнюк.

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Крім того, як повідомила "УП. Життя" прессекретарка медичної мережі "Добробут" Ірина Навольнєва, до медзакладу у Броварах станом на 16:00 звернулися ще 9 постраждалих.

"Двоє дітей та один дорослий звернулися із незначними травмами – з пораненнями уламками скла та легкими опіками. Шестеро звернулися по допомогу психолога, з них 4 – діти, які перебували в садочку в момент авіакатастрофи. Усі отримали необхідну допомогу", – повідомила прессекретарка.

За останніми уточненнями ДСНС, станом на 16:00 кількість постраждалих – 25 осіб, серед яких 11 дітей.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині сталася трагічна авіакатастрофа, у якій загинуло 14 людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке знаходилося у гвинтокрилі.