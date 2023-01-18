Авіакатастрофа у Броварах: для пацієнтів опікового центру у Києві потрібна кров

У столичному опіковому центрі нині знаходиться восьмеро постраждалих внаслідок авіакатастрофи у Броварах.

Як повідомили "УП. Життя" у Київському міському центрі крові, нині є потреба у донорах.

Охочі здати кров для постраждалих можуть зробити це за такими адресами:

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Правий берег – вул. М. Берлінського, 12

Працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.

Лівий берег – пр. Алішера Навої, 1.

Працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 15:00.

Під час здачі необхідно вказати, що здаєте кров для пацієнтів КНП "Київська міська клінічна лікарня №2" Опіковий центр".

Водночас, як нам повідомили у броварському центрі донорства, наразі потреби у крові немає.

При цьому охочі зареєструватися в резерв можуть зробити це на сайті за посиланням. За потреби, з вами сконтактують пізніше, коли кров буде потрібна.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині сталася авіакатастрофа – розбився гвинтокрил ДСНС. В результаті загинуло 14 людей, серед який і вище керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Кількість постраждалих, за останніми даними ДСНС, становить 25 осіб, з яких 11 дітей.