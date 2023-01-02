Не тільки нотаріус: хто може посвідчити заповіт і як його написати

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 січня 2023

Заповіт – це документ, у якому людина розпоряджається своїм майном та висловлює останню волю на випадок смерті. Зазвичай цей документ посвідчують у нотаріуса.

Але посвідчити останню волю спадкодавця можуть лікарі, командири військової частини та деякі інші люди, пояснюють у Міністерстві юстиції.

"У більшості людей існує думка, що посвідчення заповіту можливе виключно нотаріусом та ніяк інакше. Проте законодавством передбачений вичерпний перелік інших посадових осіб, котрі можуть виконати таку функцію", – йдеться у повідомленні.

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Хто може посвідчити заповіт, крім нотаріуса?

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Головний лікар, його заступник з медичної частини або черговий лікар цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров`я, а також начальник госпіталю, директор або головний лікар будинку для осіб похилого віку та людей з інвалідністю.

Капітан морського або річкового судна.

Начальник пошукової або іншої експедиції.

Командир (начальник) військової частини, з`єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії.

Начальник установи виконання покарань.

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Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування.

 ❗️ Посвідчення заповіту може відбутися лише у присутності свідків та стосовно спадкодавця з повною цивільною дієздатністю. Повна цивільна дієзданість настає з 18 років (повноліття).

Повна дієздатність може надаватись і раніше в окремих випадках (наприклад, шлюб до 18 років за дозволом органів опіки та піклування). Водночас вона може бути обмежена судом (наприклад, через психічні розлади).

Як скласти заповіт?

  • Заповіт складається у письмовій формі. Заповідач повинен зазначити місце і час складання заповіту, свою дату та місце народження, а також власноруч підписати заповіт.
  • Також заповідач може усно озвучити останню волю – з його слів заповіт має бути записаний або надрукований.
  • Остання воля спадкодавця обов'язково має бути складена та посвідчена у 2 примірниках: один – для заповідача, другий – для держави.
  • Заповіт потрібно передати до державного нотаріального архіву за постійним місцем проживання заповідача у той же день.

"Посадові та службові особи при посвідченні заповітів зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати відомості, що стали відомі під час їх посвідчення", – наголошують у Мін’юсті.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті розповіли, хто може видати свідоцтво про смерть і як отримати цей документ.

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