Як змінити прізвище після одруження і які документи потрібно оновити? Пояснює Мін’юст

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 грудня 2022

При реєстрації шлюбу наречені мають право на вибір прізвища. Можна взяти прізвище чоловіка, дружини або подвійне.

У Міністерстві юстиції пояснили, які зміни прізвища доступні після одруження і які документи потрібно буде міняти.

Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України, подружжя має право вибрати прізвище одного з них як спільне для сім’ї.

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Також наречена або наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище чоловіка/дружини. 

Якщо обоє хочуть мати подвійне прізвище, вони вирішують, яке прізвище буде йти першим.

 Фото: MNStudio/Depositphotos

❌ Більше двох прізвищ не допускається, якщо це не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена або наречений.

Якщо на момент шлюбу прізвище одного з подружжя вже є подвійним, він (вона) має право замінити одну із частин свого прізвища.

Під час реєстрації шлюбу в паспорті проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища.

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"Зміна прізвища тягне за собою ряд обов’язкових правових наслідків, і в першу чергу це стосується необхідності заміни документів після одруження", – йдеться у повідомленні.

Для зміни прізвища в паспорті необхідно подати в орган Державної міграційної служби України такі документи:

  • довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації (якщо довідки немає, її можна оформити через Портал державних послуг, але не у всіх регіонах);
  • оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу (або про розлучення, якщо воно стало підставою для зміни прізвища);
  • паспорт, що підлягає обміну;
  • оригінал та копію ІПН;
  • квитанцію про сплату адміністративного збору з мокрою печаткою банку, де ви зазначені, як платник;
  • якщо ви перебуваєте або перебували у шлюбі, то потрібно додатково принести оригінал та копію документів про шлюб або його розірвання;
  • якщо у вас є діти і ви хочете, щоб інформація про них була внесена до чіпу, то потрібно додатково принести оригінал та копію документів про народження дітей;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

Заява розглядається протягом одного місяця, після чого вам видають новий паспорт. Якщо відбулася зміна прізвища, протягом місяця потрібно буде замінити деякі документи.

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Які документи потрібно міняти після зміни прізвища?

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

облікову картку платника податків (РНОКПП);

водійське посвідчення.

Також необхідно змінювати ці документи за наявності:

дані в реєстрі виборців;

медичні картки і страховий поліс;

реєстрацію та страхування автомобіля;

банківські договори, картки та рахунки;

заповіт і реєстраційні документи підприємця.

Які документи НЕ потрібно змінювати після зміни прізвища?

❌ документи про освіту;

❌ документи, які встановлюють право на майно.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснювали, кому можна одружуватися до 18 років.

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