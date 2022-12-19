Як змінити прізвище після одруження і які документи потрібно оновити? Пояснює Мін’юст

При реєстрації шлюбу наречені мають право на вибір прізвища. Можна взяти прізвище чоловіка, дружини або подвійне.
У Міністерстві юстиції пояснили, які зміни прізвища доступні після одруження і які документи потрібно буде міняти.
✅ Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України, подружжя має право вибрати прізвище одного з них як спільне для сім’ї.
✅ Також наречена або наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище чоловіка/дружини.
✅ Якщо обоє хочуть мати подвійне прізвище, вони вирішують, яке прізвище буде йти першим.
|Фото: MNStudio/Depositphotos
❌ Більше двох прізвищ не допускається, якщо це не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена або наречений.
✅ Якщо на момент шлюбу прізвище одного з подружжя вже є подвійним, він (вона) має право замінити одну із частин свого прізвища.
✅ Під час реєстрації шлюбу в паспорті проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища.
"Зміна прізвища тягне за собою ряд обов’язкових правових наслідків, і в першу чергу це стосується необхідності заміни документів після одруження", – йдеться у повідомленні.
Для зміни прізвища в паспорті необхідно подати в орган Державної міграційної служби України такі документи:
- довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації (якщо довідки немає, її можна оформити через Портал державних послуг, але не у всіх регіонах);
- оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу (або про розлучення, якщо воно стало підставою для зміни прізвища);
- паспорт, що підлягає обміну;
- оригінал та копію ІПН;
- квитанцію про сплату адміністративного збору з мокрою печаткою банку, де ви зазначені, як платник;
- якщо ви перебуваєте або перебували у шлюбі, то потрібно додатково принести оригінал та копію документів про шлюб або його розірвання;
- якщо у вас є діти і ви хочете, щоб інформація про них була внесена до чіпу, то потрібно додатково принести оригінал та копію документів про народження дітей;
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
Заява розглядається протягом одного місяця, після чого вам видають новий паспорт. Якщо відбулася зміна прізвища, протягом місяця потрібно буде замінити деякі документи.
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Які документи потрібно міняти після зміни прізвища?
✅ паспорт громадянина України;
✅ паспорт для виїзду за кордон;
✅ облікову картку платника податків (РНОКПП);
✅ водійське посвідчення.
Також необхідно змінювати ці документи за наявності:
✅ дані в реєстрі виборців;
✅ медичні картки і страховий поліс;
✅ реєстрацію та страхування автомобіля;
✅ банківські договори, картки та рахунки;
✅ заповіт і реєстраційні документи підприємця.
Які документи НЕ потрібно змінювати після зміни прізвища?
❌ документи про освіту;
❌ документи, які встановлюють право на майно.
Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснювали, кому можна одружуватися до 18 років.
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