Як змінити прізвище після одруження і які документи потрібно оновити? Пояснює Мін’юст

При реєстрації шлюбу наречені мають право на вибір прізвища. Можна взяти прізвище чоловіка, дружини або подвійне.

У Міністерстві юстиції пояснили, які зміни прізвища доступні після одруження і які документи потрібно буде міняти.

✅ Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України, подружжя має право вибрати прізвище одного з них як спільне для сім’ї.

✅ Також наречена або наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище чоловіка/дружини.

✅ Якщо обоє хочуть мати подвійне прізвище, вони вирішують, яке прізвище буде йти першим.

❌ Більше двох прізвищ не допускається, якщо це не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена або наречений.

✅ Якщо на момент шлюбу прізвище одного з подружжя вже є подвійним, він (вона) має право замінити одну із частин свого прізвища.

✅ Під час реєстрації шлюбу в паспорті проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища.

"Зміна прізвища тягне за собою ряд обов’язкових правових наслідків, і в першу чергу це стосується необхідності заміни документів після одруження", – йдеться у повідомленні.

Для зміни прізвища в паспорті необхідно подати в орган Державної міграційної служби України такі документи:

довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації (якщо довідки немає, її можна оформити через Портал державних послуг, але не у всіх регіонах);

оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу (або про розлучення , якщо воно стало підставою для зміни прізвища);

(або про , якщо воно стало підставою для зміни прізвища); паспорт, що підлягає обміну;

оригінал та копію ІПН;

квитанцію про сплату адміністративного збору з мокрою печаткою банку, де ви зазначені, як платник;

якщо ви перебуваєте або перебували у шлюбі, то потрібно додатково принести оригінал та копію документів про шлюб або його розірвання;

якщо у вас є діти і ви хочете, щоб інформація про них була внесена до чіпу, то потрібно додатково принести оригінал та копію документів про народження дітей;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

Заява розглядається протягом одного місяця, після чого вам видають новий паспорт. Якщо відбулася зміна прізвища, протягом місяця потрібно буде замінити деякі документи.

Які документи потрібно міняти після зміни прізвища?

✅ паспорт громадянина України;

✅ паспорт для виїзду за кордон;

✅ облікову картку платника податків (РНОКПП);

✅ водійське посвідчення.

Також необхідно змінювати ці документи за наявності:

✅ дані в реєстрі виборців;

✅ медичні картки і страховий поліс;

✅ реєстрацію та страхування автомобіля;

✅ банківські договори, картки та рахунки;

✅ заповіт і реєстраційні документи підприємця.

Які документи НЕ потрібно змінювати після зміни прізвища?

❌ документи про освіту;

❌ документи, які встановлюють право на майно.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснювали, кому можна одружуватися до 18 років.