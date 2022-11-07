Помер родич на окупованій території: як отримати свідоцтво про смерть

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 листопада 2022

Якщо родич помер на тимчасово окупованій території під час війни, потрібно встановити факт смерті.

Державна реєстрація факту смерті проводиться органами ДРАЦС на підставі рішення суду, повідомляє Міністерство юстиції України.

У Мін'юсті розповіли, хто може написати заяву, хто видає свідоцтво про смерть і як отримати цей документ.

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Що робити, якщо родич помер в окупації?

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

✅ Необхідно подати заяву про встановлення факту смерті.

✅ Це можуть зробити члени сім’ї померлого, їхні представники або інші зацікавлені особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).

Заяву можна подати до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

✅ Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації смерті.

"Така категорія справ розглядається невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду, а ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню", – кажуть у Мін’юсті.

✅ Заявники у справах за заявами про встановлення факту смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом/тимчасовою окупацією, звільняються від сплати судового збору.

Хто може видати свідоцтво про смерть?

❗️ Працiвникам закладiв охорони здоров’я дозволяється видавати лiкарськi свiдоцтва про смерть та проводити видачу/захоронення тiл без направлення на судмедекспертизу за однієї умови: медик має оглянути труп на місці та встановити відсутність ознак насильницької cмepтi (або надати медичну документацію, яка це підтверджує).

❗️ Також лікарі мають проводити огляд трупа лише за умови відсутності загроз життю та здоров’ю таких лікарів.

❗️ Заклади охорони здоров’я видають лікарські свідоцтва про смерть за територіальним принципом.

❗️ Якщо людина помирає не у лікарні, лікарське свідоцтво про смерть видається за територіальним принципом, і про це повідомляють Національну поліцію України.

❗️ Якщо у померлого є ознаки вогнепальної, вибухової, опікової, хімічної, радіаційної або іншої травми, як результату бойових дій, лікарське свідоцтво про смерть видає лікар-судмедексперт на підставі зовнішнього огляду. При цьому не важливо, є померлий військовим або цивільним.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснили, як отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилась на окупованих територіях.

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