Потрібні кошти на відбудову: КНУ Шевченка просить про допомогу після обстрілу 31 грудня

Напередодні Нового року російські окупанти обстріляли корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка на ВДНГ.

Будівлі Виставкового кампусу отримали значні пошкодження, тож університет просить про фінансову допомогу на відбудову.

Значних пошкоджень зазнали корпуси Інституту біології та медицини й Інституту високих технологій, факультетів психології, соціології, комп’ютерних наук та кібернетики, радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, механіко-математичного та географічного факультетів, кафедри ядерної фізики.

Також 31 грудня російські ракети пошкодили будівлі кріогенного комплексу, спорткомплексу, Українського фізико-математичного ліцею та деяких гуртожитків Студмістечка.

Усі охочі можуть долучитись до відбудови корпусів на Виставковому кампусі, зробивши благодійний внесок.

У призначенні платежу обов’язково вкажіть "благодійна допомога на відновлення будівель внаслідок ракетного обстрілу".

31 грудня Росія обстріляла корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка на ВДНГ

Переказати кошти для КНУ також можна за такими офіційними реквізитами:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

р/р UA188201720313271002301014095

відкритий в ДКСУ

код установи банку 820172

код в ЄДРПОУ 02070944

Платіжні реквізити для закордонних переказів та донатів у іноземній валюті можна переглянути за цим посиланням.

Університет просить про фінансову допомогу на відбудову

"1 січня 2023 року родина Шевченкового університету зібралася разом, щоб якнайшвидше розпочати роботи з прибирання будівель і території від розбитого скла та закриття вибитих вікон плівкою та фанерою, аби захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду й опадів", – йдеться у повідомленні вишу.

У КНУ кажуть, що цього разу збитки значно перевищуватимуть ті, яких зазнав університет під час масованого ракетного обстрілу 10 жовтня.

Нагадаємо, тоді російські ракети пошкодили Червоний корпус, Жовтий копус, будівлю Наукової бібліотеки імені Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені Фоміна.

У КНУ кажуть, що зараз збитки значно перевищуватимуть ті, яких зазнав університет 10 жовтня

"Ми дякуємо всім, хто вже долучився до відновлення корпусів, пошкоджених у жовтні.

Завдяки допомозі українського уряду, партнерів із Туреччини, Японії, Південної Кореї й усіх небайдужих і з України, й зі всього світу Університет уже має оновленні вікна у Червоному та Жовтому корпусах, а також у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича", – додають у КНУ.