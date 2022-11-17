Київрада вирішила зносити пошкоджений дроном будинок в центрі міста: депутати відхилили петицію

Під час атаки дронами на Київ 17 жовтня був зруйнований історичний будинок на вулиці Жилянській. Містяни створили петицію, у якій вимагали відновити будівлю.

Але депутати Київської міської ради відхилили це колективне звернення.

Про таке рішення повідомив автор петиції та дослідник історії Києва Семен Широчин.

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Він особисто був присутній на засіданні земельно-будівельної комісії у КМДА.

Фото з відкритих джерел

"Я розповідав, як важливо відбудувати будинок, що він цінний, що нам запропонували допомогу поляки, що мешканці хочуть відновлення, що тисячі киян хочуть відновлення і що цей будинок має бути відновлений як символ нашої стійкості", – розповідає Семен.

За його словами, заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп відповів, що "50% будинку зруйновано, все відновити не можна". Після цього комісія одноголосно відхилила петицію.

У документі, який надала Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин йдеться про те, що конструктивні елементи та інженерні мережі будинку відновленню (підсиленню) не підлягають. Тому і житловий будинок, як об’єкт в цілому, відновити не вийде.

Нагадаємо, російський безпілотник пошкодив частину історичного будинку Йосипа Лева. Вік будівлі – 120 років.