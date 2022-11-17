Київрада вирішила зносити пошкоджений дроном будинок в центрі міста: депутати відхилили петицію

Під час атаки дронами на Київ 17 жовтня був зруйнований історичний будинок на вулиці Жилянській. Містяни створили петицію, у якій вимагали відновити будівлю.

Але депутати Київської міської ради відхилили це колективне звернення.

Про таке рішення повідомив автор петиції та дослідник історії Києва Семен Широчин.

Він особисто був присутній на засіданні земельно-будівельної комісії у КМДА.

Фото з відкритих джерел

"Я розповідав, як важливо відбудувати будинок, що він цінний, що нам запропонували допомогу поляки, що мешканці хочуть відновлення, що тисячі киян хочуть відновлення і що цей будинок має бути відновлений як символ нашої стійкості", – розповідає Семен.

За його словами, заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп відповів, що "50% будинку зруйновано, все відновити не можна". Після цього комісія одноголосно відхилила петицію.

У документі, який надала Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин йдеться про те, що конструктивні елементи та інженерні мережі будинку відновленню (підсиленню) не підлягають. Тому і житловий будинок, як об’єкт в цілому, відновити не вийде.

Нагадаємо, російський безпілотник пошкодив частину історичного будинку Йосипа Лева. Вік будівлі – 120 років.