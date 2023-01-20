На Львівщині прикордонники затримали "багатодітного батька", який не знав дат народження своїх дітей

На Львівщині прикордонники не пустили за кордон "багатодітного" батька, який не зміг назвати дати народження своїх дітей.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Чоловік прямував до Польщі та для перевірки надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей.

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Однак чоловік не зміг назвати дати народження жодної дитини. Згодом він зізнався, що свідоцтва народження – фальшиві, і він купив їх у невідомих осіб.

Фальшиві документи порушника

"Тепер своїми планами чоловікові доведеться поділитися з Нацполіцією", – кажуть у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, біля кордону з Молдовою чоловік при спробі втекти з країни впав вночі у рів та кликав на допомогу прикордонників.