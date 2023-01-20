На Львівщині прикордонники затримали "багатодітного батька", який не знав дат народження своїх дітей

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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20 січня 2023

На Львівщині прикордонники не пустили за кордон "багатодітного" батька, який не зміг назвати дати народження своїх дітей.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Чоловік прямував до Польщі та для перевірки надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей.

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Однак чоловік не зміг назвати дати народження жодної дитини. Згодом він зізнався, що свідоцтва народження – фальшиві, і він купив їх у невідомих осіб.

 Фальшиві документи порушника

"Тепер своїми планами чоловікові доведеться поділитися з Нацполіцією", – кажуть у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, біля кордону з Молдовою чоловік при спробі втекти з країни впав вночі у рів та кликав на допомогу прикордонників.

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