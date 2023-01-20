Постраждалих у Броварах дітей відправляють за кордон: як вони почуваються і як їм допомогти

Дві родини, які постраждали внаслідок авіатрощі у Броварах, готують до відправлення в Австрію.
Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.
Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердила хресна мати постраждалої 5-річної Ані Яна Шейко.
Дівчинка разом зі своїм татом Сергієм йшла в садочок ранком 18 січня, але до групи не дійшла. За словами Яни Шейко, вони почули звук гелікоптера, намагалися сховатися, але не встигли і їх накрило хвилею.
"Багато людей чули той звук, щось гуділо. Думали, дрон, а потім побачили, як знижується гелікоптер", – розповідає Яна.
|Аня з татом Сергієм
Мама дівчинки прибігла на місце трагедії через декілька хвилин, родина жила недалеко, дівчинку з татом відправили у Броварську лікарню, потім – в опіковий центр у Києві, а звідти транспортували до Львова.
|5-річна Аня
"Дівчинка перенесла дорогу важко. Вона у свідомості, але стабільно важка. Стан батька трохи легший, однак він у пригніченому моральному стані. Мама і старший син наразі перебувають з ними", – каже Яна.
Чоловік і дитина отримали опіки, дівчинці потрібна операція. Аню наразі готують до переведення у закордонну клініку.
|Аню з татом транспортують до Австрії
Постраждалий Сергій – приватний підприємець, його дружина – викладачка англійської у коледжі. Наразі родина потребує фінансової допомоги.
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До відправлення за кордон готують і маленьку Алісу Оксюту, яка також потрапила під вибухову хвилю у Броварах по дорозі у дитячий садок разом з мамою Надією.
"Слава Богу, вони живі, але стан вкрай важкий. Обоє знаходяться в реанімації у Києві. В опіковому центі. Надя вкрила Алісочку собою, як справжня МАМА", – писала в день трагедії хрещена мати Аліси.
|Аліса з мамою
Аліса відвідувала заняття по карате. Її тренер Сергій Опенько закликає допомогти родині своєї вихованиці.
|Аліса на заняттях
"Маленька не прийшла на тренування, ми всі молимось та тримаємо кулаки.
Аліса після окупації, коли прийшла на перше тренування, і я давав завдання: "діти, сідаємо розтягуємось в "бабочку", підійшла і тихенько мені на вушко сказала: "Тренере, а можете сказати не "бабочка", а "метелик", бо в бабочку я не сяду". Моя бусінка. Молимось за тебе і твою маму", – написав тренер.
|З тренером Сергієм Опеньком
Картка тата Аліси: 5168 1801 0224 4347 Оксюта В’ячеслав
У реанімації Київського опікового центру знаходиться і Сашенька Бреус. 30% її тіла в опіках через пожежу в дитячому садочку в Броварах.
"Вона з мамою була якраз в роздягальні, коли на них впав гвинтокрил. Мама теж постраждала, їі руки сильно обпечені", – пише журналістка і громадська діячка Вікторія Сюмар.
Саша ходила у групу для особливих дітей. У неї сильні опіки рук, голови і обличчя. Потрібна серія операцій, зокрема, пересадка шкіри і пластика.
|Саша з мамою
Дівчинкою опікується Благодійний фонд "Прагнення".
Реквізити для збору благодійних коштів для Саші:
UA903226690000026004300125059
Код 35875561 МФО 322669 АТ "Ощадбанк"
Картковий рахунок АТ "Ощадбанк":
5167 8032 1582 3498
Картковий рахунок monobank:
4441 1144 0569 1542
картка тата Олександра:
4149439317434490 Бреус Олександр
Як повідомив мер Броварів, до виїзду з Київського опікового центру готуються Бреус Олена (мама) з донькою Олександрою та Ющенко Анна.
Залишаються в Київському опіковому центрі до остаточного рішення лікарів Бондарчук Ірина з донькою Владиславою та Людмила Мотас - бухгалтер садочка. Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків.
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що готують до відправлення за кордон 6 пацієнтів, які постраждали унаслідок падіння гелікоптера в Броварах.
У Броварах на Київщині 18 січня сталася авіакатастрофа за участі гвинтокрила. На борту перебувало керівництво МВС Україні. Внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей.
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