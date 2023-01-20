Постраждалих у Броварах дітей відправляють за кордон: як вони почуваються і як їм допомогти

Дві родини, які постраждали внаслідок авіатрощі у Броварах, готують до відправлення в Австрію.

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.

Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердила хресна мати постраждалої 5-річної Ані Яна Шейко.

Реклама:

Дівчинка разом зі своїм татом Сергієм йшла в садочок ранком 18 січня, але до групи не дійшла. За словами Яни Шейко, вони почули звук гелікоптера, намагалися сховатися, але не встигли і їх накрило хвилею.

"Багато людей чули той звук, щось гуділо. Думали, дрон, а потім побачили, як знижується гелікоптер", – розповідає Яна.

Аня з татом Сергієм

Мама дівчинки прибігла на місце трагедії через декілька хвилин, родина жила недалеко, дівчинку з татом відправили у Броварську лікарню, потім – в опіковий центр у Києві, а звідти транспортували до Львова.

5-річна Аня

"Дівчинка перенесла дорогу важко. Вона у свідомості, але стабільно важка. Стан батька трохи легший, однак він у пригніченому моральному стані. Мама і старший син наразі перебувають з ними", – каже Яна.

Чоловік і дитина отримали опіки, дівчинці потрібна операція. Аню наразі готують до переведення у закордонну клініку.

Аню з татом транспортують до Австрії

Постраждалий Сергій – приватний підприємець, його дружина – викладачка англійської у коледжі. Наразі родина потребує фінансової допомоги.

Реклама:

Підтримати сімю можна за цими реквізитами, або на картку: 4441114424543203 Катерина Дерека, мама Анічки

До відправлення за кордон готують і маленьку Алісу Оксюту, яка також потрапила під вибухову хвилю у Броварах по дорозі у дитячий садок разом з мамою Надією.

"Слава Богу, вони живі, але стан вкрай важкий. Обоє знаходяться в реанімації у Києві. В опіковому центі. Надя вкрила Алісочку собою, як справжня МАМА", – писала в день трагедії хрещена мати Аліси.

Аліса з мамою

Аліса відвідувала заняття по карате. Її тренер Сергій Опенько закликає допомогти родині своєї вихованиці.

Аліса на заняттях

"Маленька не прийшла на тренування, ми всі молимось та тримаємо кулаки.

Аліса після окупації, коли прийшла на перше тренування, і я давав завдання: "діти, сідаємо розтягуємось в "бабочку", підійшла і тихенько мені на вушко сказала: "Тренере, а можете сказати не "бабочка", а "метелик", бо в бабочку я не сяду". Моя бусінка. Молимось за тебе і твою маму", – написав тренер.

З тренером Сергієм Опеньком

Картка тата Аліси: 5168 1801 0224 4347 Оксюта В’ячеслав

У реанімації Київського опікового центру знаходиться і Сашенька Бреус. 30% її тіла в опіках через пожежу в дитячому садочку в Броварах.

"Вона з мамою була якраз в роздягальні, коли на них впав гвинтокрил. Мама теж постраждала, їі руки сильно обпечені", – пише журналістка і громадська діячка Вікторія Сюмар.

Саша ходила у групу для особливих дітей. У неї сильні опіки рук, голови і обличчя. Потрібна серія операцій, зокрема, пересадка шкіри і пластика.

Саша з мамою

Дівчинкою опікується Благодійний фонд "Прагнення".

Реквізити для збору благодійних коштів для Саші:

UA903226690000026004300125059

Код 35875561 МФО 322669 АТ "Ощадбанк"

Картковий рахунок АТ "Ощадбанк":

5167 8032 1582 3498

Картковий рахунок monobank:

4441 1144 0569 1542

картка тата Олександра:

4149439317434490 Бреус Олександр

Як повідомив мер Броварів, до виїзду з Київського опікового центру готуються Бреус Олена (мама) з донькою Олександрою та Ющенко Анна.

Залишаються в Київському опіковому центрі до остаточного рішення лікарів Бондарчук Ірина з донькою Владиславою та Людмила Мотас - бухгалтер садочка. Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що готують до відправлення за кордон 6 пацієнтів, які постраждали унаслідок падіння гелікоптера в Броварах.

У Броварах на Київщині 18 січня сталася авіакатастрофа за участі гвинтокрила. На борту перебувало керівництво МВС Україні. Внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей.