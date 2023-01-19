Шістьох поранених через авіатрощу в Броварах відправлять на лікування за кордон

Деяких пацієнтів з опікового центру у Києві, які постраждали в наслідок аварії 18 січня в Броварах, відправлять на лікування за кордон.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 19 січня повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

"Ми готуємо 6 пацієнтів з опікового центру, це діти і дорослі, для подальшого лікування за кордон.

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Буквально з перших годин після трагедії активно зголосилися опікові центри з Польщі, Австрії, Чехії та США", – сказала Микичак.

Ілюстративне фото: mtellioglu/Depositphotos

Вона пояснила, що до опікового центру у Києві перевели лише найважчих пацієнтів. Проте, жоден із них не перебуває у критичному чи загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 18 січня сталася авіакатастрофа за участі гвинтокрила. На борту перебувало керівництво МВС Україні. Внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей.

25 осіб госпіталізували до міської лікарні Броварів, а 8 з них – до опікового центру Києва.

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