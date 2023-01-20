У Львові на 12 день життя врятували хлопчика з рідкісною патологією

У Львові лікарі врятували немовля з вродженим захворюванням – гіперплазією кори наднирників.

Неонатологи обстежили дитину та ввели рятівну ін’єкцію гормонів на 12-ий день життя хлопчика, повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова.

Перед тим, як з'ясувалося, що у Максимка рідкісне порушенням обміну речовин, мама хлопчика Юстина поскаржилася лікарям, що дитина почала погано їсти і блювати. Немовля задихалося і практично не рухалось.

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Спершу Юстина подумала, що це через зміну суміші для годування. Однак, коли її новонароджений син зблід і майже перестав рухатися, то викликала швидку допомогу. Тоді маму з немовлям одразу перевезли з Яворівського району до лікарні Святого Миколая. На той момент Максимко уже був у критичному стані – з шоком та утрудненим диханням.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Медики відразу запідозрили, що у хлопчика вроджене ендокринне захворювання. Низка екстрених аналізів та обстежень виявила гіперплазію кори наднирників.

Як пояснюють медики, це вроджена патологія, внаслідок якої наднирники не виробляють достатньої кількості гормонів.

У хлопчика був дефіцит кортизолу. Це гормон, необхідний для підтримки всіх систем організму. Він також відповідає за регулювання добових ритмів та процесів обміну речовин.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За словами лікарів, ця патологія – доволі рідкісна і трапляється в однієї з 12 тисяч дітей. При цьому захворювання дає про себе знати не одразу. Лише за кілька тижнів після народження діти починають втрачати вагу, знижується частота серцебиття, розвивається шок.

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"Рятує таких пацієнтів лише замісна терапія. Тому хлопчику ввели ін’єкцію гормонів та його стан стабілізувався", – говорять медики.

Після рятівної ін'єкції гормонів маленькому Максиму стало краще. За словами неонатологів, він добре почувається – знову став активним та почав гарно їсти.

Нині Юстина із сином уже вдома. Утім, хлопчик все одно перебуває під спостереженням дитячого ендокринолога, адже прийматиме замісну гормонотерапію.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, в Україні стартувала програма розширеного скринінгу новонароджених на спадкові та вроджені рідкісні захворювання. Ця послуга для новоспечених батьків є безкоштовною.

Неонатальний скринінг проводиться у пологових будинках. Для цього лікарі беруть кров у перші 48-72 години життя немовляти та передають на дослідження до лабораторного центру. Програма розширеного скринінгу немовлят дозволяє виявити 21 рідкісне вроджене захворювання.