Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023-му? Відповіли у МОН

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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20 січня 2023

Цього року абітурієнти зможуть вступити до університету, використовуючи сертифікати з результатами ЗНО.

Про це повідомив генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров під час брифінгу 20 січня. 

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися сертифікатами:

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  • НМТ 2022 року,
  • ЗНО 2021 року,
  • ЗНО 2020 року.
 Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Водночас вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра вступатимуть за результатами єдиного вступного іспиту (тест загальної навчальної компетенції), а також тесту з іноземної мови (англійської, німецької, іспанської або французької).

Це стосуватиметься усіх спеціальностей, підкреслив Шаров. 

Єдине фахове вступне випробування передбачається для вступників на спеціальності:

  • 05 "Соціальні та поведінкові науки",
  • 06 "Журналістика",
  • 07 "Управління та адміністрування"
  • 08 "Право",
  • 28 "Публічне управління та адміністрування",
  • 29 "Міжнародні відносини".

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Без зовнішніх іспитів, лише за результатами випробувань у закладах вищої освіти, можна буде вступити на контракт на навчання на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Загалом їх 53. Відповідний перелік можна знайти за посиланням.

Крім того, під час вступної кампанії цього року не враховуватимуть середній бал раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.

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Галузевий коефіцієнт використовуватимуть для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти, а також фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра за пріоритетним вибором однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Регіональний коефіцієнт визначать навесні. Він залежатиме від розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні, додав Шаров. 

Під час вступної кампанії абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення.

Детальніше про те, чим НМТ-2023 відрізняється від минулорічного тестування, можна прочитати у матеріалі:

НМТ-2023: яким буде тестування для випускників цьогоріч


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