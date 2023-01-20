НМТ-2023: яким буде тестування для випускників цьогоріч

Цього року, як і минулого, випускники замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть національний мультипредметний тест. Утім, у 2023-му майбутні вступники матимуть змогу самостійно обрати один предмет.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу 20 січня.

У НМТ-2023 обов'язковими предметами залишаться математика та українська мова. Водночас третій випускники можуть обрати серед таких дисциплін:

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Історія України,

Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська),

Біологія,

Хімія,

Фізика.

Зміст завдань стовідсотково відповідатиме програмі ЗНО.

Як і минулого року, усі три предмети випускники складатимуть в один день. Мультипредметний тест триватиме 180 хвилин. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, вказаний час розрахований на усі блоки запитань.

Він також додав, що основними критеріями, за якими розроблялася "удосконалена" модель НМТ – це безпека учасників в умовах війни та можливість оцінити знання учнів з тих предметів, які їм необхідні для вступу – зокрема, на природничі та гуманітарні спеціальності.

Реєстрація на НМТ стартуватиме у квітні. Конкретні дати наразі не називають.

Випускники з тимчасово окупованих територій зможуть складати НМТ та вступати до українських вишів дистанційно, як і минулого року.

Що змінилося у технічній характеристиці тесту?

Минулорічний НМТ не містив завдань з розгорнутою відповіддю. Цього року вони передбачені.

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Кількість балів за 30 тестових завдань першого блоку буде однаковою з таких предметів:

українська мова,

історія України,

біологія,

хімія.

Інфографіка: УЦОЯО

На перший блок відводиться близько години часу. Другий блок буде найбільш трудомістким. У ньому передбачені завдання не лише закритої форми з вибором відповідей, але й з наданням коротких відповідей. У тестах з математики і фізики необхідно буде обчислювати задачі.

Тест з іноземної мови складатиметься з 32-х завдань, які стосуватимуться читання та перевірки лексико-граматичних вмінь та навичок. Водночас аудіювання та перевірки писемного мовлення, написання твору не буде.

У тесті з історії України цього року будуть нові завдання – на встановлення хронологічної послідовності і з вибором кількох правильних відповідей. НМТ 2023 року змістово охоплюватиме теми другої половини XVI століття – початку XXI століття. Це навчальні матеріали 8, 9, 10 та 11 класів.

Також учасникам тестування представлять демонстраційний варіант цьогорічного тесту, аби розуміти, до чого готуватися. Його обіцяють оприлюднити не пізніше квітня.

Як оцінюватимуть тест?

Ще одним нововведенням цього року є запровадження так званого "мінімального прохідного балу", який дорівнюватиме не менше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета.

Таблиці переведення тестових балів затвердить МОН. Така система має дозволити абітурієнтам самостійно визначити результат одразу після завершення тесту.

Інфографіка: УЦОЯО

Також в.о. директора УЦОЯО додав, що цьогоріч кількість варіантів НМТ з обов'язкових предметів становитиме щонайменше 23. Нагадаємо, минулого року були нарікання щодо невеликої кількості варіантів тесту, через що завдання повторювалися.

"Ми врахували досвід минулого року, тож станом на сьогодні оперуємо розумінням, скільки дітей прийде і скільки змін треба провести під час основної сесії тестування. Буде дві зміни – до обіду і по обіді. Для кожної зміни підготують унікальний набір предметних тестів, які не будуть повторюватися, але охоплюватимуть програму ЗНО", – повідомив Валерій Бойко.

Тестування проходитиме у тимчасових екзаменаційних центрах як в Україні, так і в освітніх хабах за кордоном.

Під час вступної кампанії абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення.