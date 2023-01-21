У Чернівецькій області стався легкий землетрус

21 січня о 05:59:59 за київським часом у Чернівецькій області стався землетрус.
Природне явище в районі села Коболчин Дністровського району зафіксував Головний центр спеціального контролю.
Це був землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км. За розрахунками фахівців, він не несе загрози для населення.
За класифікацією він належить до слабких і відчувається лише невеликою частиною населення.
|Фото: Головний центр спеціального контролю
Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
До цього останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 23 грудня 2022 року магнітудами 3,0 та 2.2 (за шкалою Ріхтера).
"Офіційний сайт центру з технічних причин не працює, але якщо Ви відчували даний землетрус, то залиште інформацію про це у коментарях. Це допоможе нам в уточненні його параметрів", – написав Головний центр спецконтролю у Facebook.
Нагадаємо, 3 січня 2023 року на Закарпатті також зафіксували землетрус.
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