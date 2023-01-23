У Єрусалимі палестинка вперше стала пастором на Святій Землі

Яна Осадча журналістка УП.Життя
4912
23 січня 2023

У лютеранській церкві в Єрусалимі вперше відбулася церемонія висвячення першої палестинської жінки-пастора у Святій Землі.

Про це повідомляє Associated Press.

Саллі Азар очолить англомовну громаду в євангелістсько-лютеранській церкві Спасителя Йорданії та Святої Землі.

Висвячення пасторки відбулося перед великою кількістю людей у церкві в Старому місті Єрусалима.

За даними Палестинського центрального статистичного бюро, станом на 2017 рік на західному березі річки Йордан і в секторі Газа проживало близько 47 тис. християн.

 Саллі Азар на церемонії.  Фото: AP/Maya Alleruzzo

Більшість палестинських християн належать до конфесій, які не допускають жіночого духовенства.

Дуже незначна меншість належить до протестантських конгрегацій, у яких є жінки-служителі.

Євангелічно-лютеранська церква каже, що має близько 3 тис. прихильників в Єрусалимі, на західному березі річки Йордан і в Йорданії.

За даними Близькосхідної ради церков, Азар стане однією з п’яти висвячених жінок на Близькому Сході, приєднавшись до однієї жінки у Сирії та трьох у Лівані.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вперше в історії римсько-католицької церкви призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану. Раніше до цього комітету входили виключно чоловіки.

Читайте також: Жінки посідають лише 29% керівних посад. Що не так із гендерною рівністю в компаніях та що робити


Реклама:


 22
Суспільство

Ті, хто рятує від темряви. Історії енергетиків, які загинули від російських обстрілів

Наталя Хвесик
 25180
Суспільство

Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

Олена Барсукова
 7946
Суспільство

"Цей біль не мине ніколи. Просто навчимося з ним жити": історії засновниць спільноти дружин загиблих воїнів

Наталія Патрікєєва

Головне на сайті


Суспільство

Ті, хто рятує від темряви. Історії енергетиків, які загинули від російських обстрілів

Наталя Хвесик
В Антарктиді відколовся айсберг розміром з Лондон. ФОТО
"Сподіваємось, що виживемо": що писали діти на стінах вишу у Маріуполі, де ховалися під час облоги
П'ять сучасних п'єс та Куліш: у Парижі почався Тиждень української драматургії
В Україні підтвердили перший випадок "Кракену" – підвиду COVID-штаму Омікрон
Оголошено номінантів на премію Оскар 2023: Україна в списку
Суспільство

Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

Олена Барсукова
Суспільство

"Цей біль не мине ніколи. Просто навчимося з ним жити": історії засновниць спільноти дружин загиблих воїнів

Наталія Патрікєєва