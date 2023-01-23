У Єрусалимі палестинка вперше стала пастором на Святій Землі

У лютеранській церкві в Єрусалимі вперше відбулася церемонія висвячення першої палестинської жінки-пастора у Святій Землі.
Про це повідомляє Associated Press.
Саллі Азар очолить англомовну громаду в євангелістсько-лютеранській церкві Спасителя Йорданії та Святої Землі.
Висвячення пасторки відбулося перед великою кількістю людей у церкві в Старому місті Єрусалима.
За даними Палестинського центрального статистичного бюро, станом на 2017 рік на західному березі річки Йордан і в секторі Газа проживало близько 47 тис. християн.
|Саллі Азар на церемонії. Фото: AP/Maya Alleruzzo
Більшість палестинських християн належать до конфесій, які не допускають жіночого духовенства.
Дуже незначна меншість належить до протестантських конгрегацій, у яких є жінки-служителі.
Євангелічно-лютеранська церква каже, що має близько 3 тис. прихильників в Єрусалимі, на західному березі річки Йордан і в Йорданії.
За даними Близькосхідної ради церков, Азар стане однією з п’яти висвячених жінок на Близькому Сході, приєднавшись до однієї жінки у Сирії та трьох у Лівані.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск вперше в історії римсько-католицької церкви призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану. Раніше до цього комітету входили виключно чоловіки.
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