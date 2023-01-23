Вчені виявили в Антарктиді нову колонію імператорських пінгвінів

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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23 січня 2023

В Антарктиді виявили нову колонію імператорських пінгвінів за допомогою технології супутникового картографування.

Про це повідомляє Британська антарктична служба.

Нова колонія є 66-ю з відомих колоній імператорських пінгвінів навколо узбережжя Антарктиди.

Команда вчених вивчила зображення супутника і ідентифікувала колонію за послідом пінгвінів, який має коричневий колір, і його легше ідентифікувати поряд із льодом і скелями.

 Фото: vladsilver/Depositphotos

На ділянці на Верлегер-Пойнт у Західній Антарктиді живе близько 500 птахів.

Імператорським пінгвінам для розмноження потрібен морський лід. Вони мешкають в районах, які дуже важко досліджувати через віддаленість та недоступність. Температура на таких ділянках може складати до −60°C.

 Команда вчених вивчила зображення супутника і ідентифікувала колонію за послідом пінгвінів

Карта Антарктиди показує відомі колонії імператорських пінгвінів, які розподілені по краях континенту.

 Карта Антарктиди показує відомі колонії імператорських пінгвінів

Провідний автор доктор Пітер Фретвелл, який вивчає дику природу з космосу, каже:

"Це захоплююче відкриття. Нові супутникові знімки берегової лінії Антарктиди дозволили нам знайти багато нових колоній. І хоча це хороші новини, як і багато нещодавно відкритих ділянок, ця колонія невелика і знаходиться в регіоні, який сильно постраждав від нещодавньої втрати морського льоду".

Відомо, що імператорські пінгвіни вразливі до втрати морського льоду, їх улюбленого середовища розмноження.

Через кліматичні зміни середовище існування пінгвінів, ймовірно, скоротиться.

У британській антарктичній службі зазначають, що за нинішніх тенденцій до потепління 80% колоній можуть вимерти до кінця століття.

Нагадаємо, біля антарктичної наукової станції "Академік Вернадський" за останні роки зросла кількість пінгвінів.

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