Вчені виявили в Антарктиді нову колонію імператорських пінгвінів

В Антарктиді виявили нову колонію імператорських пінгвінів за допомогою технології супутникового картографування.
Про це повідомляє Британська антарктична служба.
Нова колонія є 66-ю з відомих колоній імператорських пінгвінів навколо узбережжя Антарктиди.
Команда вчених вивчила зображення супутника і ідентифікувала колонію за послідом пінгвінів, який має коричневий колір, і його легше ідентифікувати поряд із льодом і скелями.
|Фото: vladsilver/Depositphotos
На ділянці на Верлегер-Пойнт у Західній Антарктиді живе близько 500 птахів.
Імператорським пінгвінам для розмноження потрібен морський лід. Вони мешкають в районах, які дуже важко досліджувати через віддаленість та недоступність. Температура на таких ділянках може складати до −60°C.
|Команда вчених вивчила зображення супутника і ідентифікувала колонію за послідом пінгвінів
Карта Антарктиди показує відомі колонії імператорських пінгвінів, які розподілені по краях континенту.
|Карта Антарктиди показує відомі колонії імператорських пінгвінів
Провідний автор доктор Пітер Фретвелл, який вивчає дику природу з космосу, каже:
"Це захоплююче відкриття. Нові супутникові знімки берегової лінії Антарктиди дозволили нам знайти багато нових колоній. І хоча це хороші новини, як і багато нещодавно відкритих ділянок, ця колонія невелика і знаходиться в регіоні, який сильно постраждав від нещодавньої втрати морського льоду".
Відомо, що імператорські пінгвіни вразливі до втрати морського льоду, їх улюбленого середовища розмноження.
Через кліматичні зміни середовище існування пінгвінів, ймовірно, скоротиться.
У британській антарктичній службі зазначають, що за нинішніх тенденцій до потепління 80% колоній можуть вимерти до кінця століття.
Нагадаємо, біля антарктичної наукової станції "Академік Вернадський" за останні роки зросла кількість пінгвінів.
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