Голубів з головної ялинки країни у Києві розпродали, щоб допомогти ЗСУ

Голубів миру із головної ялинки країни у Києві продали на благодійному розпродажі, щоб зібрати кошти на підтримку українських військових.
Про це повідомив Ігор Добруцький, президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні свята у столиці, у коментарі "Суспільному".
На головній ялинці країни було 100 прикрас у вигляді білих голубів. Після того, як ялинку розібрали, організатори свята вирішили оголосити благодійну акцію. Вартість одного голуба оцінили у 500 грн, однак більшість покупців надсилали більше коштів.
За словами Ігоря Добруцького, прикраси розкупили за 2 дні, вдалося зібрати 60 тис. грн.
|Ялинка, прикрашена голубами
|Прикраси розкупили за 2 дні, вдалося зібрати 60 тис. грн
|Голубів купували люди, які перебувають за кордоном, щоб подарувати українським родичам чи друзям
"Ми подумали, якщо це "голуби миру", чому б їм не розлетітися Україною та заодно не зробити корисний вклад в армію дронів, які вкрай необхідні нашим військовим у боротьбі з ворогом?" – розповів президент компанії Folk Ukraine.
Організатор святкувань також додав, що голубів часто купували люди, які перебувають за кордоном, щоб подарувати своїм родичам чи друзям в Україні.
Виручені кошти надійдуть до фандрейзингової платформи UNITED 24. Компанія Folk Ukraine обрала оборонний напрямок, а саме: задонатити на дрони для ЗСУ.
Нагадаємо, київська ялинка незламності потрапила в топ-10 найкращих ялинок світу за версією ВВС.
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