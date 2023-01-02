Київська "ялинка незламності" потрапила у рейтинг найкращих новорічних дерев від ВВС

Головна ялинка України потрапила у список 10 найкращих новорічних красунь світу за версією ВВС.
Київська ялинка Незламності посіла 5-те місце у рейтингу.
"Різдвяна ялинка може бути традиційною частиною свят, але в усьому світі може бути величезна різноманітність прикрас і стилів. Ось декілька яскравих моментів різдвяної ялинки 2022 року", – йдеться на сторінці BBC News.
Місця у рейтингу розподілили таким чином:
- Вільнюс, Литва;
- Гонконг, Китай;
- Стокгольм, Швеція;
- Каракас, Венесуела;
- Київ, Україна;
- Нью-Йорк, США;
- Прага, Чехія;
- Мілан, Італія;
- Лондон, Велика Британія;
- Варшава, Польща
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| Вільнюс, Литва
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| Гонконг, Китай
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| Стокгольм, Швеція
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| Каракас, Венесуела
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| Київ, Україна
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| Нью-Йорк, США
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Прага, Чехія
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| Лондон, Велика Британія
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| Варшава, Польща
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| Мілан, Італія
Нагадаємо, навколо ялинки у Києві цьогоріч тривали дискусії. Влада Києва встановила її усупереч петиції про недоцільність встановлення новорічного дерева.
Довжина штучної ялинки у столиці –12 метрів, замість 31-го, як було у минулому році. Її встановили за кошти бізнесу, а генератор, завдяки якому вона підсвічується, надали благодійники.
Нагадаємо, раніше ми писали, якими були головні ялинки країни у різні роки.
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