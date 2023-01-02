Київська "ялинка незламності" потрапила у рейтинг найкращих новорічних дерев від ВВС

Головна ялинка України потрапила у список 10 найкращих новорічних красунь світу за версією ВВС.

Київська ялинка Незламності посіла 5-те місце у рейтингу.

"Різдвяна ялинка може бути традиційною частиною свят, але в усьому світі може бути величезна різноманітність прикрас і стилів. Ось декілька яскравих моментів різдвяної ялинки 2022 року", – йдеться на сторінці BBC News.

Місця у рейтингу розподілили таким чином:

Вільнюс, Литва;

Гонконг, Китай;

Стокгольм, Швеція;

Каракас, Венесуела;

Київ, Україна;

Нью-Йорк, США;

Прага, Чехія;

Мілан, Італія;

Лондон, Велика Британія;

Варшава, Польща

Вільнюс, Литва

Гонконг, Китай

Стокгольм, Швеція

Каракас, Венесуела

Київ, Україна

Нью-Йорк, США

Прага, Чехія

Лондон, Велика Британія

Варшава, Польща

Мілан, Італія

Нагадаємо, навколо ялинки у Києві цьогоріч тривали дискусії. Влада Києва встановила її усупереч петиції про недоцільність встановлення новорічного дерева.

Довжина штучної ялинки у столиці –12 метрів, замість 31-го, як було у минулому році. Її встановили за кошти бізнесу, а генератор, завдяки якому вона підсвічується, надали благодійники.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими були головні ялинки країни у різні роки.