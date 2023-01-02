Київська "ялинка незламності" потрапила у рейтинг найкращих новорічних дерев від ВВС

Яна Осадча журналіст
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2 січня 2023

Головна ялинка України потрапила у список 10 найкращих новорічних красунь світу за версією ВВС.

Київська ялинка Незламності посіла 5-те місце у рейтингу.

"Різдвяна ялинка може бути традиційною частиною свят, але в усьому світі може бути величезна різноманітність прикрас і стилів. Ось декілька яскравих моментів різдвяної ялинки 2022 року", йдеться на сторінці BBC News.

Місця у рейтингу розподілили таким чином:

      • Вільнюс, Литва;
      • Гонконг, Китай;
      • Стокгольм, Швеція;
      • Каракас, Венесуела;
      • Київ, Україна;
      • Нью-Йорк, США;
      • Прага, Чехія;
      • Мілан, Італія;
      • Лондон, Велика Британія;
      • Варшава, Польща
 Вільнюс, Литва
 Гонконг, Китай
 Стокгольм, Швеція
 Каракас, Венесуела
 Київ, Україна
 Нью-Йорк, США

 Прага, Чехія
 Лондон, Велика Британія
 Варшава, Польща
 Мілан, Італія

Нагадаємо, навколо ялинки у Києві цьогоріч тривали дискусії. Влада Києва встановила її усупереч петиції про недоцільність встановлення новорічного дерева.

Довжина штучної ялинки у столиці 12 метрів, замість 31-го, як було у минулому році. Її встановили за кошти бізнесу, а генератор, завдяки якому вона підсвічується, надали благодійники.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими були головні ялинки країни у різні роки.

Читайте також: Якою була новорічна ялинка у вільному Маріуполі рік тому і як вона виглядає зараз – ФОТО


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