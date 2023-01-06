Школярка з Кропивницького задля ЗСУ обрізала косу, яку ростила 17 років. ФОТО

Школярка з Кропивницького Вікторія Сушиліна відрізала волосся, яке відрощувала від народження, щоб зібрати грошей для Збройних сил.

Від продажу своєї довгої коси дівчина заробили 6 560 гривень, розповіла вона "Суспільному".

Усі кошти 17-річна Віка передала українській армії, наголосивши, що для доброї справи їй волосся не шкода.

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На рішення змінити зачіску з користю Віку надихнули інші дівчата, які відрізали волосся, аби підтримати українських захисників на фронті.

Фото: "Суспільне"

"Спочатку я хотіла не так багато відрізати, але подумала, що було б корисно продати волосся і віддати гроші армії", – розповідає дівчина.

Власниця салону краси, де школярці обрізали косу, Марина Костенко, розповіла, що Віка – перша клієнтка, яка передала гроші від продажу волосся військовим.

"Довжина волосся 64 сантиметри, а вага – 108 грамів. Для продажу підходить нефарбоване волосся, від сорока п’яти сантиметрів. З нього виготовляють перуки", – пояснює жінка.

Фото: "Суспільне"

Мама дівчинки, Юлія Сушиліна, зізнається, що домовилася з донькою, що та обріже волосся у травні, на 18-річчя, утім допомога військовим потрібна була вже. Каже, що вирішили не зволікати.

"Ми сподіваємось, що до її дня народження це буде не актуально. Віримо, що до того часу вже буде мир в нашій країні. Сказати, що прямо було волосся шкода... Знаєте, наші захисники віддають своє життя, тому волосся для них не шкода", – наголошує мама дівчинки.

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Фото: "Суспільне"

Школярка переконана, що українським захисникам нині потрібна будь-яка підтримка. Будь-які гроші стануть у нагоді. А до нової зачіски Вікторія Сушиліна уже звикла.

Нагадаємо, 9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.