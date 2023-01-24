"Росіяни полювали на колону "швидких": історія медика, який брав участь у найбільшій евакуації за всю війну

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
3060
24 січня 2023

До повномасштабної війни нині нацгвардієць Дмитро Дрозд був цивільним медиком. Після 24 лютого став волонтером Червоного Хреста та брав участь в евакуаційних операціях цивільних з Бердянська, Мелітополя та Маріуполя.

Що змусило чоловіка стати військовим медиком – розповіли у Національній гвардії України, де нині служить Дмитро.

Будучи ще волонтером, чоловік брав участь у наймасштабнішій евакуації від початку великої війни РФ проти України. Тоді вдалося вивезти з нині тимчасово окупованого Бердянська 4,5 тисячі цивільних людей. В автобусі, яким керував Дмитро, було 40 маленьких дітей, троє з яких – з пневмонією.

"Російським окупантам було все одно – діти/не діти, хворі/не хворі. У трьох була температура 40. Дітям було погано. Перед нами їхали "швидка". Там була поранена дівчинка 12 років з пробитою уламком легенею. З нею сидів тато, вийшов водій швидкої. Дитина "біліє", потрібно було якнайшвидше дістатися до міста. Ось це все змушує рухатися далі…"

Нас навіть не хотіли випускати. Сказали, що будемо їхати далі у Мелітополь. Це було дуже страшно, тому що ми знали, що з Мелітополя дорога тільки одна. Нас фактично хотіли взяти у полон", – згадує медик.

Попри перепони та перевірки, які окупанти влаштовували "через кожен кілометр", евакуацію таки вдалося провести. Тоді цивільних привезли у Запоріжжя.

Читайте також: "Померла бабуся, дві собаки та улюблене місто": в мережі опублікували щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя

Дмитро розповів, як росіяни влаштовували перевірки на своїх постах:

"Людей роздягали, роззували, забирали телефони, гроші. Було не дуже приємно, але довелося сидіти і дуже міцно триматися за кермо, щоб не накоїти горя, тому що я думав за дітей, які їдуть зі мною".

Також медик брав участь в евакуації людей з маріупольського меткомбінату "Азовсталь". Вперше колона зі 150 автобусів та 50 машин "швидкої" туди відправилася 8 березня, однак окупанти нікому не дозволили тоді забрати цивільних.

"Нас не пропустили ні з боку Токмака, ні з боку Гуляй-Поля. На нашу колону тоді відкрили полювання. Нас намагалися обстріляти. З "Азовсталі" окупанти не дали нам вивезти жодної людини.

Коли ми поверталися, біля Василівки вони стояли з автоматами і перевіряли кожен автобус – щоб крім водія більше ніхто не знаходився у транспорті. Жодної доброї емоції – як від людини до людини – до дітей та цивільного населення я не побачив", – розповідає Дмитро.

Читайте також: "Я хочу додому, до Маріуполя". Записки волонтерки з Бердянська

За його словами, саме ця евакуація, якої не сталося, змусила піти служити у Національну гвардію України

"Після того, як  повернувся з Маріуполя 4 травня, більше не зміг спокійно дивитися на те, що відбувається навколо", наголошує чоловік.  

Перший бойовий досвід Дмитро отримав у Великих Новосілках наприкінці червня. Як бойовий медик, військовий "побачив там усе":

"Одну жіночку довелося діставати з "того світу".

Поранену Дмитро рятував під час мінометного обстрілу. Коли він дістався до жінки, та сиділа у калюжі крові, а потім впала на спину.

"Я шукав пульс. Він був дуже слабкий. У жінки були перебиті кістки двох ніг. Ми з водієм і санітаром швидко погрузили в автомобіль. Рятував я її уже в дорозі", – розповідає медик.

Найстаршій бабусі, чи є життя врятував Дмитро, було 89 років. Їй під час мінометного обстрілу уламком відірвало ікру на нозі.

Дмитру, як військовому медику, доводиться не лише рятувати життя, але і бачити смерть. Він розповів про випадок, коли людина померла у нього на руках.

"Як медик я почув у себе на руках останній удар серця. Приїхав до цивільної жіночки – її придавило плитою. До мого прибуття її витягнули. Коли я до неї доторкнувся, то відчув, як її серце билось останні раз. Я розумів, що уже нічого не можу зробити, тому що у неї був повністю роздроблений череп. Це була вчителька. Їй було 58 років. Мені залишалося її тільки відвезти".

Дмитро зізнається – за весь цей час надавав допомогу людям без страху і вагань. Каже, розумів, що це його робота.

"Я повинен рятувати людині життя", – підсумував військовий.

Читайте також: "Швидка" повернулася пустою. Як медики їздили рятувати людей з "Азовсталі"


Реклама:


 72
Суспільство

"Впадати у відчай стало звичною справою": історії жінок, які чекають чоловіків з полону

Анастасія Поя
 3597
Суспільство

Ті, хто рятує від темряви. Історії енергетиків, які загинули від російських обстрілів

Наталя Хвесик
 41742
Суспільство

Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Впадати у відчай стало звичною справою": історії жінок, які чекають чоловіків з полону

Анастасія Поя
Жабенята, саламандри і гриби: найкращі фото крупним планом 2022
СБУ підготувала навчальний курс із тактичної медицини. ВІДЕО
Пропонують "допомогу від Червоного Хреста": українців попереджають про шахраїв у Telegram
ЮНЕСКО надала центру Одеси статус Всесвітньої спадщини під загрозою
Науковці врятували від ворога унікальний гербарій з Херсона, який збирали 50 років
Суспільство

Ті, хто рятує від темряви. Історії енергетиків, які загинули від російських обстрілів

Наталя Хвесик
Суспільство

Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

Олена Барсукова