"Сподіваємось, що виживемо": що писали діти на стінах вишу у Маріуполі, де ховалися під час облоги

"Сподіваємося на те, що виживемо", – надписи, які залишили маріупольські діти на стінах Приазовського державного технічного університету, де ховалися під час облоги нині тимчасово окупованого міста.
Фото настінних написів оприлюднили у Маріупольській міській раді.
"Вони (діти) їх (надписи) залишили, коли переховувалися у приміщенні ПДТУ, під час облоги міста", – кажуть у міськраді.
Одну із дівчаток звати Настя. Вона із селища Східного, що на Херсонщині. Ось що написала дівчинка 19 березня 2022-го на одній зі стін тимчасового сховища:
"24 лютого нас обстріляли і ми втекли з дому. Ця історія закінчиться, залишивши за собою лише спогади, страх та кров".
|Фото: Маріупольська міська рада
Також в університеті переховувалася 16-річна дівчина на ім'я Діна, яка написала на одній зі стін ПДТУ:
"Лівий берег. Ленінградський. Сподіваємося на те, що виживемо. Ті люди, які тут жили: окреме дякую вам за допомогу та спогади".
|Фото: Маріупольська міська рада
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Разом з дівчатами у стінах університету переховувався 11-річний Ростислав. Хлопець 12 березня минулого року написав небагато, але вже тоді, ймовірно, розумів – те, що росіяни роблять із Маріуполем – лише "початок":
"Зараз йде війна. Початок".
|Фото: Маріупольська міська рада
Доля цих дітей невідома.
"Такі настінні написи викликають страшні спомини та біль у кожного маріупольця. Вони нагадують про ті страшні дні, коли ніхто не знав, чи доживе до наступної години, до наступного дня…
Ці історії назавжди залишаться з нами. Бо це наша спільна пам‘ять про трегедію мирного Маріуполя, який знищили та вбили російські окупанти", – наголосили у міськраді міста.
Нагадаємо, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 20 грудня, в окупованому росіянами українському місті залишається 11 тисяч дітей шкільного віку.
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