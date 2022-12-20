У Маріуполі досі залишається понад 11 тисяч дітей шкільного віку – радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі залишаються понад 11 тисяч дітей шкільного віку.

Про це повідомляє радник чинного мера міста Петро Андрющенко, посилаючись на дані окупаційного "управління освіти адміністрації".

"Ми оцінювали від 10 до 15 тисяч за методологією розрахунку. Але завдяки доступу до документів "управління освіти адміністрації" окупантів, які отримав Маріупольський Спротив, маємо точні дані.

На сьогоднішній день в Маріуполі 11 022 дітей шкільного віку", – резюмував Андрющенко.

Вказана кількість дітей відповідає оціночним даним діючої місцевої влади щодо загальної кількості населення Маріуполя, яке станом на 1 грудня 2022 року залишалося у загарбаному росіянами українському місті, додає радник мера.

Утім, окупаційна "влада" у запиті щодо фінансування на наступний рік оперувала вдвічі більшою кількість маріупольців – 250 тисяч осіб. На думку Андрющенка, це зробили з метою наживи.

"Це розмір апетитів гауляйтерів на "покласти гроші в карман". Однак, ще раз бачимо, наскільки окупанти забрехались заради пропаганди", – наголошує чиновник.

Водночас дані про наповнюваність шкіл у Маріуполі допомогли зрозуміти тенденцію розселення громадян по місту. За словами Андрющенка, деякі частини міста перетворилися на "чорні плями війни".

"Легко побачити тенденції розселення людей виходячи з наповнюваності шкіл. Не сюрприз, але найбільш щільне розселення на Східному в Лівобережному районі та ЖМР17-23 в Центральному районі. Всі інші – чорні плями війни", – наголошує радник мера.

Також, за інформацією Андрющенка, який оперує даними тамтешньої "влади", росіяни за період окупації "прогнали" понад 2,8 тисяч дітей через так звані "табори перевиховання", прикриваючись туристичними цілями.

"За весь період окупації 2804 або (за даними окупантів) 28 відсотків від усіх (хоча дивним чином ці цифри не корелюються з даними дітей по школах на 282 дитини, но то вже таке – математика і окупанти не дуже дружать між собою)", – повідомляє Андрющенко.

Нагадаємо, наразі у тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається критична ситуація, зокрема через відсутність опалення. Від цього страждають і дорослі, і діти, які на уроках змушені сидіти у куртках та шапках, аби якось зігрітися, поки вчителі-колаборанти імітують навчальний процес та проводять "Разговоры о важном".

Крім фізичного дискомфорту, школярі зазнають і психологічного тиску, адже, за даними міськради, діти щодня піддаються обшукам у закладах освіти. Також колаборанти проводять у школах "хвилини співу гімну РФ".