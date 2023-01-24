В Антарктиді відколовся айсберг розміром з Лондон. ФОТО

Від антарктичного шельфового льодовика Бранта відколовся гігантський айсберг. Його розміри порівнюють з Лондоном.

Це сталося поблизу дослідницької станції, повідомляє Британська антарктична служба.

Айсберг розміром 1550 квадратних кілометрів (площа Лондона становить 1 572 км²) відколовся від шельфового льодовика Бранта товщиною 150 метрів через десять років після того, як вчені вперше помітили масивні тріщини у шельфі.

У Британській антарктичній службі наголосили, що утворення нового айсберга не пов'язане зі зміною клімату, який прискорює втрату морського льоду в Арктиці і частинах Антарктиди. Навпаки – це прогнозований природний процес.

"Він (шельф) розколовся після того, як тріщини, які розвивалися природним шляхом протягом останніх кількох років, поширилися на весь шельфовий льодовик, у результаті чого новий айсберг вирвався на свободу", – повідомили в антарктичній службі.

Графічне зображення показує, що Chasm-1 розколов величезний айсберг розміром з Лондон. Фото: Британська антарктична служба

Директор Британської антарктичної служби професор Дам Джейн Френсіс підтвердив, що кригознавці та оперативні групи очікували відколу айсберга. Він розповів, які методи дозволяють дослідникам прогнозувати подібні події:

"Вимірювання шельфового льодовика проводяться кілька разів на день за допомогою GPS-інструментів, які оточують станцію. Вони вимірюють, як шельфовий льодовик деформується та рухається, і порівнюють із супутниковими знімками ESA, NASA та німецького супутника TerraSAR-X.

Усі дані надсилаються назад у Кембридж для аналізу, тому ми знаємо, що відбувається навіть антарктичною зимою – коли на станції немає персоналу, темно протягом 24 годин і температура падає нижче -50 °C".

Дослідницька станція на шельфовому льодовику Бранта. Фото: Британська антарктична служба

Гляціологи (кригознавці), які спостерігали за поведінкою шельфового льодовика, кажуть, що "відрив" айсберга не зачепив територію, де розташована дослідницька станція BAS Halley.

У 2016 році науковці змінили дислокацію станції на 23 км, подалі від тріщини під назвою Chasm-1 (Прірва-1) після того, як вона почала розширюватися.

Тріщина Chasm-1 залишалася "бездіяльною" протягом багатьох років, але тепер утворила новий айсберг. Фото: Британська антарктична служба

Нагадаємо, від антарктичного шельфового льодовика уже вдруге за два роки відколюється айсберг.