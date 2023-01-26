Як евакуюватися з Харківщини, Херсонщини і Запоріжжя, щоб уникнути аферистів? Відповідає Мінреінтеграції

Українців, які планують евакуюватися із небезпечних регіонів, закликають бути уважними, аби не потрапити "на гачок" до аферистів. Тим паче, що держава надає можливість евакуюватися безкоштовно.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли мешканцям Херсонської, Харківської та Запорізької областей, куди можна звернутися за допомогою, аби виїхати у безпечне місце.

У відомстві попередили, що іноді шахраї можуть вимагати гроші за нібито евакуацію під виглядом волонтерів. Зокрема, попередньо просять перерахувати передплату на картку, але свої зобов’язання не виконують і зникають.

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Аби не потрапити у таку пастку, варто звертатися з питаннями безоплатної евакуації до місцевих органів влади та волонтерських організацій, які з ними співпрацюють.

Куди звертатися на Херсонщині?

Жителі цієї області можуть повідомити про бажання евакуюватися, зателефонувавши на гарячу лінію обласної військової адміністрації за номерами:

0 800 330 951,

(091) 481-78-45,

за номером (093) 011-95-96 можна писати або дзвонити у Viber, Telegram, Signal або WhatsApp.

Крім того, заявку на евакуацію можна залишити через Telegram-бот волонтерської організації Helping to Leave.

Також можна звертатися до волонтерської організації Help People за телефоном: (093) 696-97-88.

Куди звертатися на Харківщині?

Щоб отримати допомогу з евакуацією, громадянам слід телефонувати на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave: (093) 177-64-58.

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Куди звертатися у Запорізькій області?

Мешканці цього регіону можуть зареєструватися на евакуацію. Для цього необхідно звернутися на гарячу лінію Запорізької ОВА за телефоном: 0 800 503 508.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсіонери, тяжкохворі та родини з маленькими дітьми, які хочуть виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя, можуть звернутися за допомогою до волонтерів.