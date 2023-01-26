В "Охматдиті" рятують 6-річну дівчинку з Херсона, яка осліпла на одне око через ракетний удар РФ

В "Охматдиті" рятують маленьку дівчинку з Херсона, яка втратила зір на одне око внаслідок обстрілу РФ.

6-річна Аліса у день, коли росіяни обстріляли снарядами житловий квартал міста, знаходилася вдома з мамою і татом, переповідають історію родини у дитячій лікарні.

Ракета влучила у дитячу кімнату. Тоді ще 5-річну дівчинку та її маму Юлію засипали уламки. В результаті Аліса сильно постраждала – отримала чисельні поранення, зокрема обличчя та кінцівок, а мама – перелом ребер і лопатки.

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Юлію з донькою витягнув з-під завалів батько та одразу передав рідних "швидкій".

"Декілька днів Алісу рятували в Херсоні, далі – перевели в НДСЛ "Охматдит". У перший день поступлення дівчинка зустріла свій день народження – їй виповнилось 6 років", – розповідають у медзакладі.

Аліса у лікарняній палаті. Фото: Охматдит

Алісу доставили у лікарню у тяжкому стані – у неї констатували обширну політравму: проникаюче поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого вона втратила зір на одне око, поранення вуха так множинні ураження всього тіла.

Дівчинка отримала тяжкі поранення внаслідок ракетного удару РФ. Фото: Охматдит

Мама дівчинки також спочатку лікувалась у Херсоні, однак в обласну лікарню знову "прилетів" російський снаряд, який розірвався біля корпусу. Цей випадок ще більше налякав жінку після нещодавно пережитого жаху. Тоді Юлія вирішила евакуюватися до Києва та продовжила лікування разом з донькою в "Охматдиті".

Там лікарям вдалося зберегти око маленької Аліси як орган, однак повернути його функції було неможливо. Зараз дівчинка не бачить на ліве око. Утім, протезування органу вона зараз не потребує, кажуть лікарі.

Аліса з батьками. Фото: Охматдит

Дитина уже пережила 7 хірургічних втручань. За її здоров’я боролася ціла команда спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности, спеціалісти відділення Emergency.

Лікарі під час однієї із 7 операцій, які пережила дівчинка. Фото: Охматдит

І хоча лікування Аліси досі не завершено, але її стан стабілізувався. Як розповідають медики, для повного відновлення потрібен час.

В "Охматдиті" Аліса лікується не лише фізично, але і займається з психологом.

"До неї навідуються лікарняні клоуни, з дитиною працюють вихователі. Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною. У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, її батьки відсвяткували її день народження, яке не змогли зустріти разом через трагедію", – розповіли в "Охматдиті".