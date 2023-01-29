Українські полярники зустріли криголам "Ноосфера", який прибув до антарктичної станції

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський".

"Ноосфера" доправила до станції вантажі та команду українських технічних фахівців, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

У найближчі кілька місяців фахівці, які прибули на криголамі, займуться ремонтом станції "Академік Вернадський", щоб підготувати її до наступної зими.

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"Для нас прихід "Ноосфери" – це дуже радісна подія, адже це можливість нарешті побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі, а також отримати гостинці з дому. А ще це початок дуже відповідальної роботи – великого ремонту на нашій улюбленій станції", – зауважив Юрій Отруба, керівник 27-ї Української антарктичної експедиції.

Криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський"

"Ноосфера" доправила до станції вантажі та команду українських технічних фахівців

Для полярників прихід "Ноосфери" – це дуже радісна подія

Прибуття криголаму побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі

Після розвантаження судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас

Передбачається, що після розвантаження судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас для майбутнього забезпечення перезмінки річних експедицій на "Вернадському".

Нагадаємо, у другий антарктичний сезон "Ноосфера" вирушила з порту Кейптауна (ПАР) наприкінці грудня 2022 року. Спершу судно доправило вантажі та команду полярників на польську антарктичну станцію "Арцтовський", яка знаходиться на острові Кінг Джордж.

"Ноосфера" доправила до станції вантажі та команду українських технічних фахівців.

Фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer.