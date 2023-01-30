Військовим медикам рекомендували залучати собак для емоційної підтримки постраждалих від війни

Військовим медикам рекомендували залучати чотирилапих копів з Київщини до занять з емоційної підтримки військових та цивільних, які потребують реабілітації.

Про це повідомляє Кінологічний центр поліції в Київській області.

Днями лейтенант поліції Катерина Бєляєва та її чотирилапі вихованці – Бентлі, Вайда та Поля – перебували у відрядженні в одному з військових госпіталів.

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Від початку повномасштабного вторгнення чотирилапих залучають до роботи педагогів та психологів з дітьми й дорослими, потерпілими від навали агресора, пораненими бійцями ЗСУ, тимчасово переміщеними особами та тими, хто пережив полон й евакуацію.

Кінологічний центр поліції в Київській області

Однак уперше кінологиня та собаки мали змогу працювати у складі робочої групи військових психологів, психіатрів та реабілітологів. Під час роботи групи були напрацьовані нові методики застосування собак емоційної підтримки.

Кінологічний центр поліції в Київській області

За підсумком чотирилапі були рекомендовані військовими лікарями для подальшого застосування задля надання емоційної підтримки постраждалим, які потребують реабілітації.

"Наскільки нам відомо, такі рекомендації та цей від військових лікарів собаки в Україні отримують вперше", – йдеться в повідомленні.

Залучення тварин до реабілітації відбулося в рамках проєкту "Радість дотику", ініційованого ВГО "Молодіжна організація інвалідів, ветеранів війни "Струни серця"" за підтримки Українського ветеранського фонду співробітництва кінологічного центру поліції Київщини.

Нагадаємо, зірковий пес-піротехнік Патрон, який працює у ДСНС, отримав пам’ятні відзнаки одразу від двох ветеранських організацій США.

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