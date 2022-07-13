Пса Патрона нагородили дві ветеранські організації США. ФОТО

Зірковий пес-піротехнік Патрон, який працює у ДСНС, отримав пам’ятні відзнаки одразу від двох ветеранських організацій США.

Організації Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders нагородили Патрона грамотою та бойовою монетою.

Відзнаки вручили засновник Bomb Techs Without Borders Метью Говард та представниця Асоціації військових офіцерів США Донна Кальп.

Про це повідомляють на особистій сторінці пса Патрона у Facebook.

Фото: Патрон/Facebook

Організація Veterans of Foreign Wars VFW (Ветерани зарубіжних воєн Сполучених Штатів) – одна з найстаріших організацій у США.

Її створили у 1936 році, а нині вона об'єднує близько 2 мільйонів людей.

"Структура має свої відділення у всіх штатах і у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, зокрема у державах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки", – розповідає Патрон.

Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США

Bomb Techs Without Borders (Бомботехніка без кордонів) була заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США.

Одним із напрямків роботи організації є підвищення обізнаності про міни та інші вибухонебезпечні предмети – від Північної Америки до Європи.

Наразі організація співпрацює з українськими надзвичайниками.

Пса нагородили грамотою та бойовою монетою

Фото: Патрон/Facebook

Фото: Патрон/Facebook

Нагадаємо, раніше у Каннах Патрону присудили особливу премію Пальмовий пес – це найпрестижніша кінонагорода, яку отримують тварини.

Також зірковий пес-сапер отримав нагороду "Золота лапа" від ірландського кінологічного клубу.